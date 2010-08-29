به گزارش خبرنگار مهر، هنوز یک ماه و نیم از حضور زنگی آبادی به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری نمی گذرد اما حواشی این فدراسیون در چند هفته گذشته به اوج خود رسیده است. کناره گیری برخی از اعضای فدراسیون و جداشدن آنها از مجموعه دوچرخه سواری، برکناری یکباره مربیان و انتصاب مربیان جدید، نشست پرحاشیه کمیته انضباطی در خصوص حضور تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در مراسم شادی غیراسلامی تور چین هایلگ و بسیاری موارد دیگر از جمله حواشی این فدراسیون در این چند ماه اخیر بوده است.

اما این حواشی پایان هفته گذشته با استعفای مصطفی چایچی؛ رئیس سازمان لیگ دوچرخه سواری، علیرضا مکوندی؛ مدیر تیم های ملی و فرهاد عصفوری؛ رئیس کمیته کوهستان و از همه مهمتر لغو اعزام تیم دوچرخه سواری کوهستان ایران به رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی(مهرماه سال جاری) به اوج خود رسید.

فرهاد عصفوری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت:" عصر چهارشنبه دبیر فدراسیون از قول آقای زنگی آبادی به من اعلام کرد که با این شرایط دیگر نمی‌توانیم با هم ادامه کار دهیم و من هم با در نظر گرفتن مشکلات بسیاری که در این تیم داشتم تصمیم به استعفا و کناره گیری رسمی از این فدراسیون گرفتم. "

وی با بیان اینکه تمام داشته فدراسیون دوچرخه سواری در بخش کوهستان به یک جفت "طوقه" می رسد، ادامه داد:" زنگی آبادی در همه کارها دخالت می‌کند و به عنوان رئیس فدراسیون به عنوان مربی، مدیر تیم ملی، مسئول مسابقات در همه امور تصمیم گیرنده است. با این سیستم نمی‌توان کار کرد. در این سیستم هیچ برنامه‌ای را نمی‌گذارند اجرا شود و با این وضعیت ما شانسی برای اگرفتن نتیجه نداریم. بهانه آنها در این زمان حضور یک مربی خارجی است اما مربی خارجی برنامه داده و اعزام می‌خواهد."

علیرضا مکوندی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری که برای انجام کارهای شخصی و پیگیری امور مربوط به هیئت دوچرخه سواری کوهستان به استان خوزستان سفر کرده بود با شنیدن استفعای عصفوری تصمیم خود را برای کناره گیری از این فدراسیون قطعی کرد.

مکوندی با تایید استعفای خود به خبرنگار مهر گفت:" در متن این استعفا آورده ام که از آنجایی که اختیارات مدیر تیم های ملی در حد یک سرپرست پائین آمده، ادامه کار در این شرایط برای من غیر ممکن است و ترجیح می دهم در جایی که اثر بخشی ندارم صحنه را ترک کنم. معتقدم مدیر تیم ملی یک پست خیالی است که با این استعفا از آن خارج شدم. "

در مدت سرپرستی و ریاست زنگی آبادی در فدراسیون دوچرخه سواری، مصطفی چایچی به عنوان رئیس سازمان لیگ دوچرخه سواری یکی از بی حاشیه ترین مسئولین این مجموعه محسوب می شد. چایچی که بخشی از دلایل استعفای خود را مشکل کار و اقامتش در شهرستان عنوان کرده است اظهار داشت:" برای کار کردن باید شرایطی وجود داشته باشد اما در فدراسیون فعلی این شرایط مهیا نیست. مطمئنا چه من باشم چه فرد دیگری اگر این شرایط کاری مناسب فراهم نشود کاری صورت نخواهد گرفت. "

تا به حال زنگی آبادی تنها با استعفای عصفوری موافقت کرده است. زنگی آبادی درباره کناره گیری این سه نفر به خبرنگار مهر گفت:" ما از وضعیت کمیته کوهستان رضایت نداشتیم و خود ما به وی اعلام کردیم که با این شرایط نمی خواهیم ادامه کار دهیم. اما مکوندی نامه‌ای به ما نداده و تنها به مرخصی رفته بود و توقع داشت که فدراسیون به وی زنگ بزند که چرا به محل کارش نمی آید که مطمئمنا این وظیفه من نیست که به وی زنگ بزنم! چایچی هم مشغله کاری داشت و محل کارش اجازه حضور در تهران را به وی نمی دهد."

وی ادامه داد:" فدراسیون دوچرخه سواری به هیچ عنوان بی برنامه نیست اگر تصمیم به لغو سفر تیم دوچرخه سواری به مسابقات قهرمانی آسیا گرفتیم برای این بود که دیدیم این تیم در کره نتیجه نمی گیرد. ما نمی خواهیم زنگ تفریح دیگر تیم‌ها باشیم. نتیجه برای ما قرار گرفتن در بین شش نفر اول است اما رکابزنان این تیم 15 هم نمی شدند. ما با استخدام یک مربی خارجی برای این رشته هزینه می کنیم و وقتی به آمادگی رسیدند به مسابقات آسیایی می رویم."

رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری کوهستان مهرماه سال جاری در کره جنوبی برگزار می شود که قرار بود تیم بانوان هم برای اولین بار در این رشته راهی مسابقات برون مرزی شود که با تصمیم فدراسیون سفر ملی پوشان لغو شد.