به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در مراسم افتتاح این خط تولید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمات دوربرد پیشرفته 130 میلیمتری با برد 42 کیلومتر برای تخریب مواضع و استحکامات دشمن در فواصل دور دست مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه این مهمات مثل یک موشک بالستیک عمل می کند و سوخت آن جامد است، گفت: متخصصین زبده و مجرب صنایع مهمات‌سازی وزارت دفاع ، برای افزایش برد این مهمات از 27 کیلومتر به 42 کیلومتر با بهره‌گیری از راههای میان‌بر و استفاده از مهمات بیس‌بلید به این موفقیت بسیار مهم دست پیدا کردند.

وحیدی افزود: با تولید انبوه و تحویل این مهمات به یگانهای توپخانه‌ای نیروهای مسلح توان رزمی و عملیاتی آن به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از آثار مهم تولید این مهمات، خودکفایی کشور در این حوزه و بی‌اثر کردن تحریم‌های دشمنان پیشرفت و تعالی ملت ایران است.

وزیر دفاع تلاش فراوان ، همت و کار مضاعف مدیران و متخصصان صنایع مهمات‌سازی سازمان صنایع دفاع را ستود و تاکید کرد، قطعاً مدیران و متخصصان وزارت دفاع به این حد اکتفا نخواهند کرد و با کار و تلاش بیشتر دستاوردهای جدیدتری را در این حوزه برای نیروهای مسلح و ملت شریف ایران به ارمغان خواهند آورد.

وی پشتیبانی موثر از نیروهای مسلح برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران را یکی از راهبردهای مهم وزارت دفاع ذکر کرد و گفت: تولید مهمات 130 م.م بیس‌بلید راکتی (HERA)، در همین راستا صورت گرفته است.

