۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۵

باحضور وحیدی صورت گرفت:

افتتاح خط تولید دوربردترین مهمات توپخانه‌ای ایران با برد 42 کیلومتر

در ششمین روز از هفته دولت، خط تولید مهمات پیشرفته 130 میلیمتری بیس‌بلید راکتی (HERA) با برد 42 کیلومتر به عنوان دوربردترین مهمات توپخانه کشور با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صنایع مهمات‌سازی سازمان صنایع دفاع افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در مراسم افتتاح این خط تولید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمات دوربرد پیشرفته 130 میلیمتری با برد 42 کیلومتر برای تخریب مواضع و استحکامات دشمن در فواصل دور دست مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه این مهمات مثل یک موشک بالستیک عمل می کند و سوخت آن جامد است، گفت: متخصصین زبده و مجرب صنایع مهمات‌سازی وزارت دفاع ، برای افزایش برد این مهمات از 27 کیلومتر به 42 کیلومتر با بهره‌گیری از راههای میان‌بر و استفاده از مهمات بیس‌بلید به این موفقیت بسیار مهم دست پیدا کردند.

وحیدی افزود: با تولید انبوه و تحویل این مهمات به یگانهای توپخانه‌ای نیروهای مسلح توان رزمی و عملیاتی آن به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

 وی تصریح کرد: یکی دیگر از آثار مهم تولید این مهمات، خودکفایی کشور در این حوزه و بی‌اثر کردن تحریم‌های دشمنان پیشرفت و تعالی ملت ایران است.

وزیر دفاع تلاش فراوان ، همت و کار مضاعف مدیران و متخصصان صنایع مهمات‌سازی سازمان صنایع دفاع را ستود و تاکید کرد، قطعاً مدیران و متخصصان وزارت دفاع به این حد اکتفا نخواهند کرد و با کار و تلاش بیشتر دستاوردهای جدیدتری را در این حوزه برای نیروهای مسلح و ملت شریف ایران به ارمغان خواهند آورد.

وی پشتیبانی موثر از نیروهای مسلح برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران را یکی از راهبردهای مهم وزارت دفاع ذکر کرد و گفت: تولید مهمات 130 م.م بیس‌بلید راکتی (HERA)، در همین راستا صورت گرفته است.
 

