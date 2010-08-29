به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، "موسنا صبح النقاب" کارگردان سوری آمادگی خود را برای ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی درباره زندگی احمد شوقی اعلام کرده است.

النقاب گفت: نویسنده مصری بسام محمد سناریوی این سریال تلویزیونی را نوشته است و هر چند که اولین بارش است که داستانی برای یک سریال تلویزیونی می‌نویسد، اماتلاش زیادی کرده تا چیزی در خور نام و تاریخی که بر امیرالشعرا (شوقی) گذشته است، بنویسد.

وی افزود: همانطور که در ابتدا هم اعلام کردیم این مجموعه پس از تهیه در ماه مبارک رمضان سال آینده به نمایش درمی‌آید. سریال تلویزیونی زندگی احمد شوقی به میان مجموعه‌های عظیم تلویزیونی خواهد رفت چرا که هم بنیاد تهیه فیلم‌های تلویزیونی مصر و هم شبکه ماهواره‌ای دبی حمایت مالی از آن را بر عهده خواهند گرفت.

این کارگردان سوری همچنین تاکید کرد: تاکنون هنرپیشه‌ای که نقش احمد شوقی را در این مجموعه تلویزیونی ایفا خواهد کرد، انتخاب نشده است.

احمد شوقی شاعر کردتبار مصری و از مشهورترین شعرای جهان عرب است که در سال 1868 از پدری کرد و مادری ترک در قاهره به دنیا آمد. او در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخت و بعدها به "امیر الشعراء" ملقب شد. احمد شوقی دارای دیوان شعری حجیم به نام "الشوقیات" و تعدادی نمایشنامه از جمله "مصرع کلئوپاترا" است. وی در سال 1932 درگذشت.



