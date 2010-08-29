به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتفاقاتی که پس از دیدار تیم‌های استیل آذین و تراکتورسازی برای خبرنگاران رخ داد و آنها حضور در نشست خبری را تحریم کردند، تومباکوویچ پس از حضور در سالن برگزاری این نشست و مشاهده خالی بودن سالن به اتوبوس این تیم رفت اما به احترام خبرنگاران از اتوبوس خارج و در مورد دیدار با تراکتورسازی به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

لوبیسیا تومباکوویچ در مورد عملکرد نامطلوب ستاره‌های تیمش گفت: من نمی‌دانم شما به چه دلیل به این بازیکنان ستاره می‌گویید و چه خصوصیتی را برای یک بازیکن برای ستاره شدن در نظر می‌گیرد زیرا من خیلی ستاره در تیم نمی‌بینم. ستاره باید خودش را در زمین نشان دهد. خیلی شجاعت می‌خواهد به این راحتی به بازیکنی ستاره بگویید.

وی افزود: تراکتورسازی با کیفیت و خوبی بود و بازیکنان آن می‌دانستند در زمین مسابقه چه می‌خواهند. ما سعی کردیم در جریان این بازی تعادل برقرار شود و حتی در لحظاتی سرتر و بهتر از حریف بودیم اما طبیعی است وقتی زیاد تلاش می‌کنید شانس و اتفاقات دیگر به موفقیت و نتیجه گیری تیم شما کمک می‌کند، اتفاقی که امروز برابر تراکتورسازی رخ داد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین همچنین خاطرنشان کرد: البته در طول 90 دقیقه خطر چندانی روی دروازه ما ایجاد نشد و تراکتورسازی تنها روی یک ضربه کرنر به گل رسید، ما اصلا شایسته شکست در این بازی نبودیم.

وی در مورد دلیل ناکامی‌های اخیر تیمش اظهار داشت: مشکل تیم ما جای دیگری است، شما باید به پیش از آغاز مسابقات و چگونگی بسته شدن تیم نگاه کنید. البته الان نمی‌خواهم در مورد آن مسائل صحبت کنم زیرا با جذب یکی - دو بازیکن و ایجاد رقابت بیشتر بین بازیکنان، کیفیت تیم بالاتر خواهد رفت.

تومباکوویچ در مورد اینکه چرا علی کریمی پس از اینکه 2 هفته از تمرینات آماده سازی این تیم دور بود، در این بازی به میدان رفت، تاکید کرد: نه چنین اتفاقی هیچ وقت خوب نیست که بازیکن تمرین نکرده را به میدان بفرستید اما در پست دفاع با مشکلاتی مواجه هستیم، به همین دلیل از وی در این بازی استفاده کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی مشکلات استیل آذین به پایان می‌رسد؟، افزود: صددرصد تیم احتیاج به زمان و یکسری بازیکنان جدید دارد تا این مشکلات به پایان برسد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در پایان در مورد اینکه قبول دارید شیوه دفاعی و پرس بازیکنان تراکتورسازی در این بازی مانع از انجام برنامه‌های تاکتیکی تیم استیل آذین شد، گفت: آنها وسط زمین را تقویت کرده بودند و به همین دلیل بازیکنان ما نتوانستند عملکرد قابل قبولی را از خود در این بازی به نمایش بگذارند.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که شنبه شب در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر تیم تراکتورسازی به پایان رسید.