واردکنندگان اصیل از واردت کالاهای بنجل بیزارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره فرآیند قیمت گذاری در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: تمام اختیارات قیمت‌گذاری از دستگاه‌ها به ستادی که زیر نظر رئیس جمهور و یا معاون اول است، واگذار شده است. البته نهادسازی جدیدی درباره قیمت گذاری صورت نگرفته است اما نوعی وحدت رویه و هماهنگی شکل می گیرد.

غضنفری درباره احتمال افزایش قیمتها در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: ما با موضوع فرمول محاسباتی برای قیمتها و مساله روانی قیمتها مواجهیم اما نگرانی ما درباره موضوع روانی قیمتها است.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی این موضوع را که چه کالایی باید گران و چه کالایی نباید گران شود، کاملا کنترل می کند.

وزیر بازرگانی موضوع روانی قیمتها را در دست رسانه ها دانست و گفت: 90 درصد مدیریت بازار ، مدیریت روانی است اما مردم باید اعتماد کنند که کالا به اندازه کافی وجود خواهد داشت.

غضنفری با تاکید بر اینکه نقش انرژی در بسیاری از کالاها ناچیز است و هیچ شرکتی و موسسه ای حق ندارد که قیمت را افزایش دهد مگر اینکه دلیلی قانع کننده داشته باشد، خاطرنشان کرد: براساس آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان، انجمنهای حمایت از مصرف کنندگان می تواند فعال شود و در سطح ملی شکل گیرد.

وی درباره علت افزایش قیمت مواد پروتئینی در ماههای اخیر گفت: باید کاستی ها جبران و فاصله تولید تا مصرف تنظیم شود، ضمن اینکه تولید سنتی در دام سبک جامانده از گذشته است که باید در این زمینه تولیدصنعتی داشته باشیم.

وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه هدف مدیریت واردات ایجاد سخت گیری در تجارت نیست، اظهارداشت: باید برای واردات خوب تسهیلات ایجاد کرد.

به گفته غضنفری، براساس اصل 44 ، وزارت بازرگانی کار تجارت انجام نمی دهد و همه تجارت در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است.

وی درباره شکل گیری تشکلهای وارد کنندگان گفت: اولین تشکل وارد کنندگان شکل گرفته و قرار است تجزیه و تکثیر شود تا برای گروه های کالایی یک تشکل پاسخگو داشته باشیم.

غضنفری تصریح کرد: بسیاری از وارد کنندگان اصیل از گروهی که واردات بنجل دارند بیزارند؛ به همین دلیل باید تشکلها شکل گیرند تا به مدیریت واردات کمک کنند.