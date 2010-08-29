۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۵

نسل سراجی در گفتگو با مهر:

نتایج کنکورارشدپزشکی هفته آینده اعلام می شود/ پذیرش 2 هزار و 700 نفر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 89 هفته آینده تا 15 شهریورماه اعلام می شود.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش نهایی در آزمون کارشناسی ارشد امسال دو هزار و 696 نفر است.

وی اضافه کرد: همانطور که پیش از این در تقویم زمانی آزمون کارشناسی ارشد اعلام شده بود، نتایج نهایی تا 15 شهریورماه اعلام می شود.

نسل سراجی خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت پذیرش در سال جاری دو هزار و 696 نفر است که 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 خرداد در 51 رشته و 24 شهر برگزار شد. 43 هزار و 858 نفر در51 رشته این آزمون به رقابت پرداختند که اسامی نهایی پذیرفته شدگان کلیه رشته ها در نیمه شهریورماه اعلام خواهد شد.

