۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۵

هفته چهارم لیگ فرانسه/

لیون دومین شکست فصل را تجربه کرد

المپیک لیون با گذشت چهار هفته از آغاز رقابت های لیگ فوتبال فرانسه، دومین شکست را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون شب گذشته در زمین لوران با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. برای تیم میزبان در این دیدار گامیرو (8) و کیتامبالا (66) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرلس آوینون صفر - رن یک
* نانسی صفر - تولوز 2
* سنت اتین 3 - لانس یک
* والنسین صفر - مون پولیه یک
* کان صفر - برست 2

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* لیل - نیس
* موناکو - اوسر
* سوشو - پاریسن ژرمن
* بوردو - مارسی

جدول رده بندی:
1- تولوز  12 امتیاز
2- رن 8 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- مون پولیه 8 امتیاز - تفاضل گل 2+
4- سنت اتین 7 امتیاز
--------------------------------------
13 - لیون 3 امتیاز
------------------------------------
18- لیل 3 امتیاز - یک بازی کمتر
19- بوردو 3 امتیاز - یک بازی کمتر
20- آرلس بدون امتیاز

