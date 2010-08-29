لیون دومین شکست فصل را تجربه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون شب گذشته در زمین لوران با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. برای تیم میزبان در این دیدار گامیرو (8) و کیتامبالا (66) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آرلس آوینون صفر - رن یک

* نانسی صفر - تولوز 2

* سنت اتین 3 - لانس یک

* والنسین صفر - مون پولیه یک

* کان صفر - برست 2

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

* لیل - نیس

* موناکو - اوسر

* سوشو - پاریسن ژرمن

* بوردو - مارسی

جدول رده بندی:

1- تولوز 12 امتیاز

2- رن 8 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- مون پولیه 8 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- سنت اتین 7 امتیاز

--------------------------------------

13 - لیون 3 امتیاز

------------------------------------

18- لیل 3 امتیاز - یک بازی کمتر

19- بوردو 3 امتیاز - یک بازی کمتر

20- آرلس بدون امتیاز