لیون دومین شکست فصل را تجربه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون شب گذشته در زمین لوران با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. برای تیم میزبان در این دیدار گامیرو (8) و کیتامبالا (66) گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آرلس آوینون صفر - رن یک
* نانسی صفر - تولوز 2
* سنت اتین 3 - لانس یک
* والنسین صفر - مون پولیه یک
* کان صفر - برست 2
این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
* لیل - نیس
* موناکو - اوسر
* سوشو - پاریسن ژرمن
* بوردو - مارسی
جدول رده بندی:
1- تولوز 12 امتیاز
2- رن 8 امتیاز - تفاضل گل 4+
3- مون پولیه 8 امتیاز - تفاضل گل 2+
4- سنت اتین 7 امتیاز
--------------------------------------
13 - لیون 3 امتیاز
------------------------------------
18- لیل 3 امتیاز - یک بازی کمتر
19- بوردو 3 امتیاز - یک بازی کمتر
20- آرلس بدون امتیاز
