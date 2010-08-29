دو دانش آموز آملی در المپیاد کشوری خوش درخشیدند

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ حسن رخش خورشید و عرفان توکلی دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل در المپیاد زیست شناسی و ریاضی در تهران حایز رتبه های برتر کشوری شدند.

وی افزود: در المپیاد ریاضی کشور عرفان توکلی در رقابت با دانش آموزان دیگر این رشته موفق به کسب نشان طلا کشوری شد.

مدیر آموزش و پرورش آمل تصریح کرد: حسن رخش خورشید دیگر دانش آموز آملی در المپیاد زیست شناسی نشان برنز کشوری را بر گردن آویخت.

لطفی ادامه داد: در سال تحصیلی 88- 89 حدود هزار و 297 دانش آموز در مقطع متوسطه در مرحله شهرستانی با هم رقابت کردند که از این تعداد 37 نفر به مرحله استانی راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: در مسابقات مرحله استانی نیز این دو دانش آموز آملی موفق به راه یابی به المپیاد کشوری شدند که در المپیاد کشوری موفق به درخشش شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع از مازندران چهار دانش آموز موفق به کسب نشان شدند که دو دانش آموز آملی بودند.

مدیر آموزش و پرورش آمل خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی گذشته نیز 5 دانش آموزی آملی در المپیادهای علمی کشور موفق به کسب یک نشان طلا، ‌دو نقره و دو برنز شدند.

شهرستان آمل بیش از 61 هزار دانش آموز دارد.