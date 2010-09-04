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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: دعا، راز و نیازی صادقانه وخالصانه با معبود هستی و طرح هرآنچیزی است که برای دنیا و آخرت خود می‌خواهیم، اگر این درخواست با خلوص نیت بوده و با استغفار و اعمال خیر و نیک همراه باشد، مورد قبول و پذیرش خداوند متعال است .

آیه روز:

وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِی وَلْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ .

و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به هنگامى که مرا بخواند اجابت مى‏کنم پس [آنان] باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند .

سوره بقره، آیه 186

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

اُدعُوا اللهَ وَ اََنتم مُوقِنونَ بِالاِجابَةِ وَاعلَموا اَنَّ اللهَ لا یَستَجِیبُ دُعاءَ مِن قَلبِ غافِلٍ لاه.

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد .

کنز العمال ، ج 2 ، ص 72 ، ح 3176

کد مطلب 1142160

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