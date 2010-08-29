فریبکاری بزرگ آمریکا در تاریخ/ اعراب گرفتار دام صهیونیستی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای با عنوان "فریبکاری جدید آمریکا" درباره مذاکرات مستقیم سازش نوشت: اگر اطلاعات به دست آمده درست باشد بر اساس آن در سال جاری توافقنامه سازشی بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به امضا می رسد که طی ده سال قابل اجرا می باشد.

الخلیج تاکید می کند: آمریکا با اجرای این طرح در حقیقت دست به بزرگترین فریبکاری در تاریخ معاصر می زند و ملت فلسطین هم که از پایان قرن نوزدهم و در طول قرن بیستم و تا به امروز در معرض بدترین انواع دسیسه ها هستند هدف اصلی این فریبکاری جدید آمریکا هستند.

این روزنامه عرب زبان درادامه می افزاید: این طرح دسیسه ای صهیونیستی برای بهره گرفتن از زمان با هدف تکمیل توطئه شهرک سازی و یهودی سازی کرانه باختری و بیت المقدس است.

در ادامه الخلیج این سوال را می پرسد که کدام توافقنامه ای اجرایش ده سال به طول می انجامد و کدام توافقنامه ای درباره یکی از بحران های جهان چنین زمانی را برای اجرا می طلبد؟ و چه وقت اسرائیل توافقنامه ای را به اجرا در آورد مگر آنکه اجرای آن تنها به نفعش بوده باشد و چه کسی تضمین می کند که اسرائیل توافقنامه را به اجرا در می آورد؟ و آیا آمریکا اسرائیل را برای تعهد به هر قطعنامه ای تحت فشار قرار می دهد؟

این روزنامه درپایان می نویسد: اسرائیل از زمان کنفرانس مادرید از استراتژی گفتگو برای گفتگو استفاده کرد موضوعی که "اسحاق شامیر" نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی درآن زمان پرده از آن برداشت بعد از وی هم هر کسی دیگری که بر مسند نخست وزیری اسرائیل تکیه زد این روش را در پیش گرفت .

هدف این استراتژی رسیدن به توافق نیست بلکه استفاده از مذاکرات به عنوان وسیله ای برای محقق کردن اهداف صهیونیستی است. اما موضوع اینجا است که اعراب در این دام گرفتار شدند و صلح را گزینه استراتژی خود برگزیدند و هر گزینه دیگری را رها کردند و درحقیقت در توهم دستیابی به سازش از طریق گفتگو به سر می برند.