۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

ابطحی خبر داد:

بیمارستان نظرآباد به همه تخصصهای پزشکی تجهیز شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تجهیز بیمارستان منطقه محروم نظرآباد به همه تخصصهای پزشکی صورت گرفته که این امر باری از مشکلات منطقه کم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، سیدعلی ابطحی شامگاه شنبه در شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ افزود: در حال حاضر همه تخصصهای پزشکی در بیمارستان نظرآباد برای خدمات دهی به بیماران آماده است که برای تحقق و عملی شدن این امر پیش از این راهکارهایی اندیشیده شده بود.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر امکانات رفاهی بیشتری برای پزشکان فراهم شده که این امر از مشکلات این قشر در نظرآباد می کاهد و موجب می شود تا آنها با فراغ بال بیشتری به طبابت بپردازند.

میزان عمل جراحی و کیفیت آن در نظرآباد ارتقا پیدا کرد

این مسئول عنوان کرد: در عین حال، میزان عمل جراحی و کیفیت آن در نظرآباد ارتقا پیدا کرده که این امر باعث بی نیاز شدن این منطقه از سایر مناطق اطراف در زمینه تامین نیازهای بهداشتی و درمانی می شود.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اعتبارات احداث و افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی از محل اعتبارات رئیس جمهور تامین شده و بخشی از آن را نیز خیران تامین کرده اند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: بهره برداری از هزار طرح بهداشتی و درمانی در سراسر کشور طی هفته دولت انجام می شود.  

سیدحسن امانی رضوی افزود: بهره برداری از این طرحها به دنبال سفرهای استانی رئیس جمهور انجام گرفته و نتایج بسیار مطلوبی به همراه خود دارد.

ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در دستور کار قرار گرفت

وی اضافه کرد: ساخت مراکز درمانی و بهداشتی که مردم سالها در انتظار و آرزوی دریافت خدمات در آنها بودند، در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه با تامین به موقع اعتبارات، تلاشگران وزارت بهداشت و درمان توانستند ضریب سلامتی جامعه را افزایش دهند.

این مسئول بر مشارکت هرچه بیشتر خیرین سلامت برای گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق غیربرخوردار تاکید کرد و تحقق این امر را گامی مهم در جهت کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی دانست.

