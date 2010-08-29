بیمارستان نظرآباد به همه تخصصهای پزشکی تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، سیدعلی ابطحی شامگاه شنبه در شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ افزود: در حال حاضر همه تخصصهای پزشکی در بیمارستان نظرآباد برای خدمات دهی به بیماران آماده است که برای تحقق و عملی شدن این امر پیش از این راهکارهایی اندیشیده شده بود.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر امکانات رفاهی بیشتری برای پزشکان فراهم شده که این امر از مشکلات این قشر در نظرآباد می کاهد و موجب می شود تا آنها با فراغ بال بیشتری به طبابت بپردازند.

میزان عمل جراحی و کیفیت آن در نظرآباد ارتقا پیدا کرد

این مسئول عنوان کرد: در عین حال، میزان عمل جراحی و کیفیت آن در نظرآباد ارتقا پیدا کرده که این امر باعث بی نیاز شدن این منطقه از سایر مناطق اطراف در زمینه تامین نیازهای بهداشتی و درمانی می شود.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اعتبارات احداث و افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی از محل اعتبارات رئیس جمهور تامین شده و بخشی از آن را نیز خیران تامین کرده اند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: بهره برداری از هزار طرح بهداشتی و درمانی در سراسر کشور طی هفته دولت انجام می شود.

سیدحسن امانی رضوی افزود: بهره برداری از این طرحها به دنبال سفرهای استانی رئیس جمهور انجام گرفته و نتایج بسیار مطلوبی به همراه خود دارد.

ساخت مراکز بهداشتی و درمانی در دستور کار قرار گرفت

وی اضافه کرد: ساخت مراکز درمانی و بهداشتی که مردم سالها در انتظار و آرزوی دریافت خدمات در آنها بودند، در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه با تامین به موقع اعتبارات، تلاشگران وزارت بهداشت و درمان توانستند ضریب سلامتی جامعه را افزایش دهند.

این مسئول بر مشارکت هرچه بیشتر خیرین سلامت برای گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق غیربرخوردار تاکید کرد و تحقق این امر را گامی مهم در جهت کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی دانست.