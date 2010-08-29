نمایش آثار یک مجسمه ساز ایرانی در جشنواره "هنر اسلامی" آلمان

کامبیز صبری، مجسمهساز در مورد حضور خود به عنوان نماینده هنرهای تجسمی ایران در صدمین سالگرد جشنواره " هنر اسلامی" به خبرنگار مهر گفت:جشنوارهای در آلمان برگزار میشود که امسال صدمین دوره آن است و اسلامیک آرت نام دارد .
وی افزود: این جشنواره علاوهبر هنرهای تجسمی به موسیقی و تئاتر و رشتههای دیگر هم میپردازد اما در بخش تجسمی تا به حال اساس کار اینطور بود که کالیگرافی و خط را به عنوان عنصر مشترک جوامع انسانی قلمداد و به همین دلیل بیشتر به این رشته توجه میکردند.
صبری در مورد رشته مجسمهسازی در این جشنواره عنوان کرد: در این دوره مسئولان جشنواره سعی کردهاند نگاههای جدیدی را در هنر اسلامی درنظر بگیرند و به همین دلیل به رشتههای دیگر مثل مجسمهسازی هم توجه نشان دادند. با توجه به این رویکرد آثار من را انتخاب کردند.
این مجسمهساز که قصد دارد در زمستان سال جاری نمایشگاهی از ویدئوآرت های در تهران برگزار کند، ادامه داد: سال گذشته نمایشگاه مجسمههایم در تهران برگزار شد که از این حدیث حضرت علی (ع) "مردم در خوابند، وقتی میمیرند، بیدار میشوند" الهام گرفته شده بود. برای آنها خیلی جالب بود که از یک حدیث اسلامی نمایشگاهی هنری برپا شود و برای همین از من برای حضور در جشنواره دعوت کردند.
صبری در مورد نحوه شرکت خود در جشنواره توضیح داد: این برنامه از 8 آذر تا 28 بهمن در شهر مونیخ آلمان برگزار میشود و قرار است در این فاصله در مورد هنر نوگرای ایران سخنرانی کنم. البته تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. قصد دارم راجع به افراد تاثیرگذار در هنر 15 سال اخیرایران و رویکردهای جدید هنر کشورمان صحبت کنم.
وی گفت: قرار است نمایشگاه یک ماههای نیز در حاشیه جشنواره با همان مجسمههایی که از حدیث حضرت علی (ع) الهام گرفته بودم، برگزار کنم البته شاید چند اثر جدید دیگر هم در این فاصله بسازم.
به گفته صبری این جشنواره در یکی از بناهای تاریخی شهر مونیخ برگزار میشود و نمایندگانی از رشتههای موسیقی و تئاتر ایران نیز در آن شرکت میکنند.
نظر شما