"حیرانی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "حیرانی" در لوکیشن رستورانی واقع در خیابان دربند آغاز شده است. این مجموعه ی 26 قسمتی را کیوان علیمحمدی و امید بنکدار به تهیه کنندگی رضا جودی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما می سازند.

سایر عوامل این مجموعه عبارتند از:نویسندگان: رویا اسدی، مهشید تهرانی، مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: شیده محمود زاده، صدابردار: مهدی صالح کرمانی

عکس: امیر عابدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: رضا کشاورزی، دستیار دوم کارگردان: عباس نظام دوست، منشی صحنه: ماریا امیری، مدیر تدارکات: وحید مرادی و مدیر تولید: بهرام جلالی.

در مجموعه تلویزیونی "حیرانی" ستاره اسکندری، آتنه فقیه نصیری، حمید رضا پگاه، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، فرخ نعمتی، مریم بوبانی، آزاده صمدی، فریبا جدی کار، فریده صابری، احمد ساعتچیان، رویا جاوید نیا، گلاره عباسی، فرزین محدث، الهام کردا و رویا میرعلمی بازی می کنند.

فیلم "شبانه روز" به کارگردانی این دو فیلمساز با بازی مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهناز افشار، محمدرضا فروتن، حامد بهداد، نگار جواهریان و... هم اکنون در نوبت اکران قرار دارد و نیمه دوم سال به نمایش عمومی در می آید.