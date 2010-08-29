  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

"حیرانی" آغاز شد

"حیرانی" آغاز شد

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "حیرانی" به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی برای پخش در شبکه یک سیما آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "حیرانی" در لوکیشن رستورانی واقع در خیابان دربند آغاز شده است. این مجموعه ی 26 قسمتی را کیوان علیمحمدی و امید بنکدار به تهیه کنندگی رضا جودی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما می سازند.

 

 سایر عوامل این مجموعه عبارتند از:نویسندگان: رویا اسدی، مهشید تهرانی، مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: شیده محمود زاده، صدابردار: مهدی صالح کرمانی
عکس: امیر عابدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: رضا کشاورزی، دستیار دوم کارگردان: عباس نظام دوست، منشی صحنه: ماریا امیری، مدیر تدارکات: وحید مرادی و مدیر تولید: بهرام جلالی.

در مجموعه تلویزیونی "حیرانی" ستاره اسکندری، آتنه فقیه نصیری، حمید رضا پگاه، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، فرخ نعمتی، مریم بوبانی، آزاده صمدی، فریبا جدی کار، فریده صابری، احمد ساعتچیان، رویا جاوید نیا، گلاره عباسی، فرزین محدث، الهام کردا و رویا میرعلمی بازی می کنند.

فیلم "شبانه روز" به کارگردانی این دو فیلمساز با بازی مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهناز افشار، محمدرضا فروتن، حامد بهداد، نگار جواهریان و... هم اکنون در نوبت اکران قرار دارد و نیمه دوم سال به نمایش عمومی در می آید.

کد مطلب 1142178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها