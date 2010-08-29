بسترهای لازم برای واگذاری فعالیتهای فرهنگی به بخش خصوصی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارگروه فرهنگی نیز از هم اکنون در راستای اجرای برنامه های فرهنگی و تحقق مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت، اقدامات شایسته ای را در خصوصی سازی بکار گرفته است.

وی بیان کرد: باید تلاش کرد، جوانان استان در بخش فرهنگی فعال شوند و موسسات و شرکتهای قانونی هم در این بخش توسعه یابند و مجری فعالیتهای فرهنگی شوند.

نافیان یادآور شد: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان هزار و 500 میلیارد ریال برای بخش فرهنگ و هنر استان در مدت پنج سال مصوب شد که هم اکنون 170 میلیارد ریال از این اعتبار به استان ابلاغ و بین دستگاهها توزیع شده است.

وی همچنین بیان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پروژه هایشان بررسیهای لازم را صورت دهند تا بتوانند وزارتخانه را متقاعد کنند که سهم بیشتری را از منابع ملی بدست آورند.

وی اظهار داشت: نباید تنها منتظر اعتبارات دولتی باشیم و باید با جذب سرمایه گذار و برون سپاری بخشی زیادی از فعالیتها، راه توسعه استان را هموار کرد.

نافیان افزود: تنها راه برای قرار گرفتن استان بر مدار توسعه، حضور و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و مشارکت مردمی در سرمایه گذاری است.