۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

36 مجوز سرمایه گذاری صنعتی در آذربایجان غربی صادر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از صدور 36 فقره مجوز سرمایه گذاری صنعتی در سطح استان طی یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکبر طاهری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا امکان سرمایه گذاری 506 میلیارد ریال در استان فراهم و برای 573 نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنین طی این مدت برای 24 واحد صنعتی پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده است، اظهار داشت: 12 فقره پروانه اکتشاف معدنی، پنج فقره گواهینامه کشف مواد معدنی، 9 فقره معدن پروانه بهره برداری و سه فقره هم مجوز برداشت صادر شده است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته در امور گمرکی نیز برای 10 واحد تولیدی معافیت حقوقی گمرکی ورود ماشین آلات و برای شش واحد هم معافیت ورود مواد اولیه صادر شده است.

