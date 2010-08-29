زنجان آماده صادرات گندم و آرد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران وضعیت بهداشتی و فنی کارخانجات آرد سازی استان در حد مطلوب و قابل قبولی است، افزود: با همکاری شرکت توسعه صادرات استان هیئتی از سلیمانیه عراق از مراکز ذخیره سازی و نمونه آرد تولیدی کارخانجات آرد سازی دیدن کردند تا زمینه صادرات آرد به این کشور فراهم شود.

وی ادامه داد: استان زنجان آمادگی دارد سالانه 15 هزار تن آرد به کشورهای متقاضی صادر نماید که این ظرفیت می تواند تا پایان سال به 25 هزار تن افزایش یابد.

خالقی با بیان اینکه کشور در زمینه کمیت گندم به خودکفایی رسیده است، گفت: امسال ایران توانست از نظر حجم تولید گندم رتبه 12 جهانی و از نظر درصد افزایش گندم نسبت به سال گذشته رتبه دوم جهانی را بعد از کشور آرژانتین به دست آورد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی زنجان افزود: امسال 400 هزار تن برداشت گندم داشته ایم که 300 هزار تن آن تاکنون خریداری شده همچنین از اواسط تیرماه جاری مجوز خرید گندم های دو تا پنج درصد سن زده به سازمان غله و خدمات بازرگانی داده شد که نتیجه آن خرید هفت هزار تن گندم سن زده تاکنون بوده است.

خالقی گفت: در حال حاضر 18 مرکز خرید گندم در استان وجود دارد که در راستای نظارت بیشتر پنج نیروی مهندسی متخصص در این کار نظارت دارند که بطور نامحسوس ناظر بر این مراکز هستند.