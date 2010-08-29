استعفای پرحاشیه معاون سیما

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میرباقری، معاون سیما اول شهریور ماه بعد از افطار از مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" بازدید کرد. این در حالی بود که هنوز 24 ساعت نگذاشته بود که ظهر دوم شهریورماه خبر استعفای او شنیده شد و خبر مراسم تودیع و معارفه او و علی دارابی که با حفظ سمت قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، معاون سیما شد از دفتر اطلاع رسانی رئیس سازمان صدا و سیما برای خبرگزاری ایمیل شد.

استعفای ناگهانی میرباقری همراه با حاشیه‌های فراوانی بوده است. شنیده می‌شود استعفای او به خاطر مجموعه "نون و ریحون" بوده که با زبان طنز به برخی مسائل پرداخته که سیاسی تعبیر شده است. برخی شنیده‌ها هم می‌گوید عزت الله ضرغامی خیلی از کار معاون سیما رضایت نداشته و او را مجبور به نوشتن استعفا کرده است.

میرباقری معاون سابق سیما بعد از مراسم تودیع و معارفه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد دلایل استعفایم را در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌کنم.

مرتضی میرباقری در بازدید از پشت صحنه مجموعه "نون و ریحون" گفت: مسئولان اگر قدرت مانور به هنرمندان بدهند باعث موفقیت بیشتری در جذب مخاطب می‌شوند. ما نیز از هنرمندان پشتیبانی می کنیم. اگر مواردی نیز پیش آمده استثنا بوده و جای نگرانی وجود ندارد.

شایعه رفتن مرتضی میرباقری از معاونت سیما پارسال خیلی شنیده می‌شد، اما میرباقری در گفتگویی که 22 آذرماه سال88 با خبرنگار مهر داشت گفت: به هر حال شایعه زیاد است، ولی فعلاً حکم بقیه را صادر می‌کنیم. ان‌شان‌الله در پنج سال دوم هم در معاونت سیما هستم.

ـ مرتضی میرباقری معاون سابق سیما در پشت صحنه مجموعه "نون و ریحون" در گفتگو با خبرنگاران درباره پخش ربنا با صدای محمدرضا شجریان از صداوسیما در ماه مبارک رمضان گفت: شجریان به خاطر مواضع ضد انقلابی خود دیگر صلاحیت کافی برای حضور در قلب مردم را ندارد.

- مجموعه تلویزیونی "قهوه تلخ" به کارگردانی مهران مدیری که بارها خبر پخش یا عدم پخش آن از شبکه سه شنیده می‌شد قرار است از 20 شهریور ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع شود.

- مجید ابهری، استاد دانشگاه و آسیب شناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان سعی دارند با طرح مضامین خشن و لوده، نظر مخاطبان را جلب کنند، گفت: شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما باید بر محتوای سریال‌های تلویزیونی نظارت کند.

- تعدادی از بازیکنان تیم استقلال موضع‌گیری متفاوتی نسبت به مضمون سریال "در مسیر زاینده‌رود" ساخته حسن فتحی دارند.

- دکتر قاسمی مدیر رادیو سلامت هم از افزایش ساعت پخش برنامه‌های این شبکه رادیویی خبر داد.

- حسن فتحی، کارگردان مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده‌رود" از باشگاه های استقلال ،پیروزی، ذوب آهن و سپاهان تقدیر کرد. او گفت: در شرایطی که این تیم ها در جریان مسابقات لیگ برتر هستند و هر کدام مشکلات خاص خود را دارند، اما با این حال با در اختیار گذاشتن بازیکنانش برای حضور در این سریال همکاری کردند.

- ابوالفضل قربانی سخنگوی شورای شهر اصفهان که هفته گذشته در گفتگو با یکی خبرگزاری‌ها از لهجه اصفهانی مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" گلایه کرده بود ، اما او اخیراً در گفتگو با خبرنگار مهر هدف تهیه‌کنندگان مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" را ارزشمند دانست و تاکید کرد ایرادهای پیش آمده در لهجه اصفهانی این سریال غیر عمدی است.

-هاشم رضایت قائم مقام مدیر شبکه سه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: مجموعه "ماه عسل" همچون سال های گذشته پربیننده است و به خاطر تغییر مجری مخاطبان را از دست ندادیم. تماس‌های زیادی برای این برنامه داریم که برخی انتقاد دارند و برخی هم تعریف می‌کنند.

این در حالی است که پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما در نشست خبری که قبل از ماه رمضان داشت اعلام کرد سال گذشته بیشترین انتقاد را به برنامه "ماه عسل" با اجرای احسان علیخانی داشتیم.