به گزارش خبرگزاری مهر، کرایوتو اورلیان (دانشگاه ایندیانا) و براداتان کوستیکا (دانشگاه تکنولوژی تگزاس) با موضوع "پارادوکسهای حاشیه (مقدمه‏ای بر پروژه حاشیه)" در سمینار "کالبدشناسی حاشیه" سخنرانی خواهند کرد. همچنین جوزپه مازوتا (دانشگاه ییل) با موضوع "حاشیه‏های اندیشه" و جان هال (دانشگاه مک گیل) با موضوع "حاشیه تحمیلی و حاشیه پذیرفته شده" سخنرانی خواهند کرد.

"بررسی حاشیه؛ چارچوب نظری، دستگاه مفهومی و روشها" نیز عنوان میزگردی است که در بخش دیگری از این سمینار یک روزه و با حضور کرایوتو اورلیان، براداتان کوستیکا و هال بجورنستاد برگزار خواهد شد.

این سمیناربه طور مشترک توسط مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه ایندیانا، گروه فرانسه و ایتالیایی، گروه علوم سیاسی، برنامه توکویل و مجموعه سخنرانیهای افق دانش در روز 15 اکتبر 201 (23 مهر 1389) در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون لمریکا برگزار می‏شود.