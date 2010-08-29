  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۸

هماییش "کالبدشناسی حاشیه" برگزار می‏شود

سمینار یک روزه "کالبدشناسی حاشیه" با هدف تأمل در باب مفهوم و تعریف حاشیه و تأثیر آن بر علوم‏انسانی و علوم اجتماعی در روز 15 اکتبر 201 (23 مهر 1389) در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون امریکا برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرایوتو اورلیان (دانشگاه ایندیانا) و براداتان کوستیکا (دانشگاه تکنولوژی تگزاس) با موضوع "پارادوکسهای حاشیه (مقدمه‏ای بر پروژه حاشیه)" در سمینار "کالبدشناسی حاشیه" سخنرانی خواهند کرد. همچنین جوزپه مازوتا (دانشگاه ییل) با موضوع "حاشیه‏های اندیشه" و جان هال (دانشگاه مک گیل) با موضوع "حاشیه تحمیلی و حاشیه پذیرفته شده" سخنرانی خواهند کرد.

"بررسی حاشیه؛ چارچوب نظری، دستگاه مفهومی و روشها" نیز عنوان میزگردی است که در بخش دیگری از این سمینار یک روزه و با حضور کرایوتو اورلیان، براداتان کوستیکا و هال بجورنستاد برگزار خواهد شد.

این سمیناربه طور مشترک توسط مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه ایندیانا، گروه فرانسه و ایتالیایی، گروه علوم سیاسی، برنامه توکویل  و مجموعه سخنرانیهای افق دانش در روز 15 اکتبر 201 (23 مهر 1389) در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون لمریکا برگزار می‏شود.

کد مطلب 1142213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها