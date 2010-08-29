مجوز 36 دفتر پیشخوان دولت در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محسن کرمی عصر امروز در جلسه تودیع و معارفه مدیران کل ثبت احوال استان هرمزگان عنوان کرد: سازمان ثبت احوال کشور سه وظیفه اصلی و مهم برعهده دارد، که شامل ثبت به موقع وقایع حیاتی چهار گانه ولات، فوت، ازدواج، طلاق و صدور اسناد هویتی و تابعیتی تمامی ایرانیان در داخل کشور، خارج از کشور و انتشار و تولید آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی کشور است.

وی افزود: هدف کلان نیز برای سازمان ثبت احوال کشور تعریف شده است که شامل استقرار سامانه جمعیتی ایرانیان و استقرار سامانه الکترونیکی ثبت احوال است.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: برای رسیدن به این اهداف باید با برنامه ریزی پیش رویم که بر اساس همین برنامه ریزی ها طرح تحرک سازمان ثبت احوال کشور تدوین شده است که و اختیار کلیه استان ها قرار گرفته است.

کرمی ادامه داد: برنامه این پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی است و در حال حاضر20میلیون سند سجلی در کشور داریم که در حدود یک میلیون و 800 هزار سند سجلی هویتی نیز در استان هرمزگان موجود است.

وی اظهار داشت: با توجه به رطوبت بسیار بالایی که در هرمزگان وجود دارد بسیاری از اسناد هویتی قدیمی تر در حال فرسوده شدن و از بین رفتن است و باید هر چه زودتر با همکاری مقامات استانی در هرمزگان پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در هرمزگان عملی شود تا شاهد از بین رفتن این اسناد نباشیم.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور افزود: دومین قدم از طرح تحرک ایجاد زیرساخت ها برای صدور کارت ملی هوشمند برای تمام ایرانیان است که از طریق کارت می تواند کلیه خدماتی که هم اکنون در رقابت کارت های مختلف به مردم ارائه می شود به صورت یک جا و یک کارت خدماتی مانند بهداشت و درمان، کارت هویتی و شناسایی، کارت دانشجویی وغیره را به مردم ارائه داد.

کرمی عنوان کرد: سومین قدم این طرح سپردن بخشی از وظایف سازمان ثبت احوال به بخش خصوصی است که در قالب این بخش هم اکنون مجوز ایجاد 36 دفتر پیشخوان دولت در کشور صادر شده است که در آینده نزدیک این دفاتر در استان هرمزگان ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در این دفاتر 12خدمت بخش ثبت احوال توسط بخش خصوصی به مردم ارائه می شود و همچنین از طریق سایت سازمان ثبت و احوال کشور10خدمت به مردم ارائه می شود و مردم می توانند بدون حضور در اداره ثبت و احوال به صورت الکترونیکی کارهای خود را انجام دهند که امیدواریم در دهه فجر امسال تمامی خدمات را بتوانیم به صورت الکترونیکی به مردم ارئه دهیم.

قائم مقام سازمان ثبت احوال کشور در پایان گفت: به روز رسانی تحولات جمعیتی یا همان مهاجرت افراد از جمله موارد مهمی است که سازمان ثبت و احوال کشور برای به روز بودن آمار مهاجرت در کشور سامانه ثبت احوال کشور برای به روز بودن آمار مهاجرت در کشور سامانه ثبت تغییر نشانی افراد راه اندازی کرده است.