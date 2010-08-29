مقررات خوابگاهی دانشگاههای علوم پزشکی/ اولویتهای اسکان در خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین نامه شامل بخشهای متعددی از جمله نحوه اداره‌ خوابگاه‌های دانشجویی، شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان و مقررات عمومی موجود در آن است که بخش هایی از آن در این گزارش ذکر شده است.

تشکیل کمیته اسکان در خوابگاه دانشجویی

بر اساس این آیین نامه خوابگاه دانشجویی به محدوده‌ای از فضای دانشگاه اطلاق می شود که به منظور اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تأمین نیازهای فرهنگی، رفاهی، بهداشت روانی و جسمی و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است و کمیته اسکان متشکل از معاون دانشجویی، فرهنگی، مدیر دانشجویی و رئیس اداره امور خوابگاه ها در آن عضویت دارند.

الزام در بکارگیری مشاوران مجرب و افراد متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط در خوابگاهها

مسئولان دانشگاه ملزم هستند جهت ایجاد پستهای سازمانی برای به کارگیری مشاوران مجرب به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای در خوابگاه و همچنین جذب افراد متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی ترجیحاً در رشته‌های علوم رفتاری، اجتماعی، روانشناسی، تربیتی و مددکار اجتماعی که حتی الامکان زندگی در خوابگاه های دانشجویی را تجربه کرده باشند برای تصدی عناوین سرپرست شیفت خوابگاه، مسئولان و رؤسای اداره خوابگاه های دانشجویی بکار بگیرند.

بهره گیری از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاهها

دانشگاه می‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاهها، برای اجرا و انجام برنامه‌ها و طرح‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و صنفی در قالب کار دانشجویی استفاده کند.

تهیه شناسنامه اتاق و خوابگاه

شناسنامه اتاق شامل مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو، اطلاعات دانشجویی، اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی‌‌های تأیید شده به همراه شناسنامه خوابگاه شامل بر اطلاعات فنی مربوط به ساختمان، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال تحصیلی، اموال، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه در هر نیمسال تحصیلی تهیه ‌شود.

عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاه ها و بوفه های مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاً ممنوع است و لازم است در قرارداد اجاره این مکان ها به ممنوعیت آن اشاره شود.

دانشجویان اولویت دار در اعطای خوابگاه

دانشجو موظف است در بدو ورود برای اسکان در خوابگاه تعهد محضری مربوط به صندوق رفاه دانشجویان را ارایه کند. دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد، دارندگان رتبه‌های ممتاز آزمون سراسری، المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و ممتازان علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه، کشور، آسیا یا جهان، کارکنان مأمور به تحصیل و فرزندان کارکنان دانشگاه و وزارت که در دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی پذیرفته شده باشند به ترتیب در اولویت واگذاری خوابگاه قرار دارند.

زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها، کاهش یا افزایش می یابد.

الزام دانشجویان به رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی

با توجه به شأن دانشجو، رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می کند ‌باید در محدوده‌ قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد .

ظاهر شدن با لباس‌ نامناسب و نامتعارف (تنگ، کوتاه، زیرپیراهن و ...) که مغایر با آداب اسلامی، شئونات دانشجویی و عرف جامعه است به طورکلی در فضاهای عمومی خوابگاه‌ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو و... و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق امکان پذیر است

استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو و... و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاه ها امکان‌پذیر است. همچنین نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امکانات هر دانشگاه و بر اساس سیاست های شورای فرهنگی آن دانشگاه تعیین می شود. هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها به عهده معاونت دانشجویی، فرهنگی و واحد های تابعه آن است.

ممنوعیت ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه‌ شود

ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه‌ شود ( از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو ، تلویزیون ونواختن موسیقی و ...) ممنوع است. رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور هستند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دوربین و ... درخوابگاه های دانشجویی پیگرد قانونی دارد

به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری یا تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است. با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دوربین و ... درخوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد

اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ‌های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می‌اندازند، طبخ یا گرم کردن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوری لوازم مربوطه ، هزینه برق مصرفی اضافی وکلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزی، تخریب موکت و ... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.

ممنوعیت استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در خوابگاه

استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است. نگهداری، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و CDهای غیرمجاز، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و موادو داروهای روان‌گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد. استفاده از ابزار آلات موسیقی در خوابگاه ها ممنوع است.

بازدید لوازم شخصی دانشجو در صورت لزوم

رئیس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، در صورت لزوم و گزارش موارد مشکوک مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد، ساک، کیف، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام کنند.

شرایط فعالیت شورای صنفی در خوابگاههای علوم پزشکی

شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت‌رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می کند. شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیتهای فرهنگی، علمی و سیاسی در محیط خوابگاه نیستند.

ورود و اقامت افراد غیردانشجو تحت عنوان میهمان، معلم یا شاگرد خصوصی و ... در خوابگاه های دانشجویی ممنوع است.

شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران

بر اساس این آیین نامه ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران شرایطی دارد. ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین ‌شده تردد در خوابگاه است. در خوابگاه دختران ملاقات‌کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی عکس‌دار معتبر و یا شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه کند و فرم مخصوص ملاقات را تکمیل کند.

در خوابگاه دختران لازم است، همسر دانشجوی متأهل هنگام ملاقات، شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه کند کارت شناسایی کافی نیست و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مراحل اجازه ملاقات را رعایت کند. ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین‌منظور تعیین شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود.