بوش و بلر برای به زیر کشیدن براون دسیسه می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، اسنادی موجود است که نشان می دهد "تونی بلر" به همراه "جرج بوش" برای برکنار کردن گوردون براون از پست نخست وزیری انگلیس دسیسه می کردند.

بر اساس این اسناد که در اختیار ساندی تلگراف قرار گرفته، بلر در میان اعضای حزب کارگر ( حزب حاکم سابق انگلیس) مرتبا از این نکته سخن می گفت که دولت بوش تردیدهای زیادی درباره اقدامات براون دارد و از همین رو بهتر است حزب کارگر به دنبال گزینه دیگری برای رهبری خود باشد.

بر اساس این اسناد، بلر برای به قدرت رساندن شاگر خود "دیوید میلی باند" وزیر خارجه سابق انگلیس، به ریاست حزب کارگر و سپس نخست وزیری انگلیس تلاش می کرد.

به نوشته ساندی تلگراف، موضوع تنش میان براون و دولت بوش به دیدار گوردون براون با "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه سابق آمریکا باز می گردد که در این دیدار براون به شدت از سیاستهای واشنگتن انتقاد کرده و آمریکا نیز مراتب اعتراض خود به دیدگاه های براون را به اطلاع بلر رسانده است.

در همین رابطه یکی از اعضای بلند پایه حزب کارگر انگلیس در خاطرات خود می گوید: از نگاه تونی بلر، براون فردی دیوانه، بد و خطرناک بود.

"لرد مندلسون" در بیان خاطرات خود از دوران انتقال قدرت در حزب کارگر و آمدن "گوردون براون" به جای "تونی بلر" می گوید: هر چند تصمیم حزب برآن بود تا براون به عنوان رهبر جدید حزب کارگر و نخست وزیر به جای بلر بنشیند، اما با این وجود عملکرد خوب براون در پست وزارت دارایی موجب شده بود تا بلر از وی ناراحت باشد.

مندلسون که در دولت سابق انگلیس پست وزارت کار را برعهده داشت، می گوید: بلر براون را انسانی می دانست که امیدی به نجات وی نیست.

مندلسون می گوید: در زمان انتقال قدرت در حزب کارگر، بلر به براون وعده داده بود که از سیاست کناره گیری کرده و دیگر به آن فکر نمی کند، اما حقیقت آن بود که بلر برای تضعیف قدرت براون تلاش می کرد.

به گفته مندلسون، بلر از سال 2003 وعده کناره گیری از قدرت و سپردن رهبری حزب کارگر را به براون داده بود، اما تحقق این امر تا سال 2007 به درازا کشید و همین امر موجب بروز تنشهایی میان بلر و براون شد.