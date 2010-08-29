"اراده معطوف به باور" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از آثار مهم ویلیام جیمز فیلسوف پراگماتیست آمریکایی است که در آن مبانی باور از سوی این فیلسوف مورد بحث قرار گرفته است.

جیمز معتقد است در مواردی که باور و اظهار نتایج اجتماعی تحقق پذیر نباشند به جای بررسی باورها و اظهارات باید نتایج "اعتقاد" به آنها مورد بررسی قرار گیرند.

اگر اعتقاد به آنها در تجربه زندگی کسانی که به آنها معتقدند تغییری ایجاد کند جیمز این اظهارات را دارای "ارزش صدق" می دانست. بر این اساس ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در "سودمند بودن" یک امر می‌دانست.

وی در "اراده معطوف به باور" به همین موضوع اشاره می کند. به نظر جیمز، در مواردی که ما دلیل عقلی معتبر یا شواهد تجربی کافی برای انتخاب میان قضایای متعارض نداریم، می توانیم به آن بدیل یا جانشینی باور داشته باشیم که اعتقاد به آن در دراز مدت و تا جایی که می توانیم نتایج آن را پیش بینی کنیم رضایت بخش ترین نتایج ممکن را به بار آورد.

بنابراین در نظریه جیمز صدق (یا حقیقت) با سودمندی کاملا ً به یکدیگر آمیخته شده اند و به همین دلیل نیز جیمز به چیزی به نام صدق یا حقیقت مطلق اعتقادی نداشت.

بر اساس آرای جیمز و فلسفه پراگماتیستی او حقیقت به چیزی اطلاق می‌شود که "سودمند" و یا "عملی" باشد. بر این اساس چیزی که "سودمند" نیست نمی‌تواند "حقیقت" باشد.

شهریور ماه امسال مصادف با صدمین سالگرد درگذشت ویلیام جیمز فیلسوف پراگماتیست امریکایی است. از اینرو شاهد انتشار کتابهایی از او یا درباره وی هستیم.