51 هزار کلاس اولی در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رقیه حسین پور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا امسال 25 هزار و 75 دانش آموز دختر و 26 هزار و 728 نفر دانش آموز پسر در این مقطع اولین سال تحصیلی خود را جشن خواهند گرفت.

وی همچنین تعداد کل دانش آموزان اول ابتدایی را 250 هزار دانش آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در قالب دو هزار و 850 مدرسه، تحت نظر 9 هزار و 850 معلم تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزاری کلاسهای آمادگی مناطق چند زبانه، اجرای طرح کرامت، برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس، اجرای طرح ارتقا آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی، اجرای ارزشیابی توصیفی در تمام پایه ها را از جمله برنامه های این معاونت در سال جاری عنوان کرد.

راه اندازی 207 مجتمع آموزشی مقطع ابتدایی در آذربایجان غربی

حسین پور با اشاره به اجرای طرح راه اندازی مجتمع های آموزشی بویژه در مناطق محروم، بیان داشت: در اولین سال اجرای طرح207 مجتمع آموزشی مقطع ابتدایی در سالتحصیلی90- 89 در سطح استان به فعالیت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع ها با تحت پوشش قرار دادن هزار و 674 مدرسه راه اندازی شده، خاطر نشان کرد: 62 هزار و 792 دانش آموز در قالب این مجتمع ها مشغول به تحصیل خواهند شد.

این مسئول ساماندهی نیروی انسانی، تجهیزات و فضاهای آموزشی، توسعه آموزشهای روستایی و توزیع و ساماندهی تجهیزات کمک آموزشی را از جمله اهداف اجرای این طرح در آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور عنوان کرد.