خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قرآن کریم اصلی ترین منبع معارف اسلامی است که حکم قانون اساسی زندگی انسان را دارد .

اما این قانون اساسی چه مقدار به فضای جامعه اسلامی و خانه های ما راه یافته است و آیا ما پاسخی قانع کننده برای خدا و رسولش داریم آنگاه که از محجوریت قرآن سؤال می کنند.

یکی از رسالتهای مبلغین محجوریت زدایی از قرآن و معارف قرآنی است . در ره توشه راهیان نور به بحث سوره لقمان پرداخته شده چون این سوره را می توان از جهت طرح و پاسخگویی به ابعاد وجودی انسان، یعنی معرفت و اعتقاد، تمایلات و عاطفه ها، رفتار و اخلاق، جامع دانست .

چرا که هم به مباحث اعتقادی و معرفتی پرداخته و هم به موضوعات اخلاقی و رفتاری و هم به زوایای عاطفی و تعلقات روحی انسان .

ره توشه راهیان نور در 30 موضوع تهیه و تدوین شده است . شناسنامه سوره لقمان، قرآن کتاب حکمت، قرآن کتاب هدایت و رحمت، ویژگیهای محسنین، سرانجام محسنین، استکبار مانع فهم معارف وحیانی، جایگاه ایمان و عمل صالح و رابطه آن با شناخت از جمله موضوعات طرح شده در این مجموعه هستند .

تشابه آیات تشریعی با آیات تکوینی، اثبات عجز معبودهای دروغین، ثمره شکر و کفر، شرکدر نیت و عمل، شکر از پدر و مادر، حدود شکر از والدین، سه قانون در مورد عمل، توصیه اعمال صالح و اخلاق فاضل، جهل انسان به مسائل هستی، عوامل و موانع سلوک نیز برخی دیگر از مباحثی هستند که در این کتاب طرح و بررسی شده اند .