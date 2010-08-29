  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

نوای وحی

نوای وحی

نودو یکمین شماره ره توشه راهیان نور با عنوان "نوای وحی" ویژه مروری بر سوره لقمان در 168 صفحه از سوی پاد اندیشه منتشر شد.

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قرآن کریم اصلی ترین منبع معارف اسلامی است که حکم قانون اساسی زندگی انسان را دارد .

اما این قانون اساسی چه مقدار به فضای جامعه اسلامی و خانه های ما راه یافته است و آیا ما پاسخی قانع کننده برای خدا و رسولش داریم آنگاه که از محجوریت قرآن سؤال می کنند.

یکی از رسالتهای مبلغین محجوریت زدایی از قرآن و معارف قرآنی است . در ره توشه راهیان نور به بحث سوره لقمان پرداخته شده چون این سوره را می توان از جهت طرح و پاسخگویی به ابعاد وجودی انسان، یعنی معرفت و اعتقاد، تمایلات و عاطفه ها، رفتار و اخلاق، جامع دانست .

چرا که هم به مباحث اعتقادی و معرفتی پرداخته و هم به موضوعات اخلاقی و رفتاری و هم به زوایای عاطفی و تعلقات روحی انسان .

ره توشه راهیان نور در 30 موضوع تهیه و تدوین شده است . شناسنامه سوره لقمان، قرآن کتاب حکمت، قرآن کتاب هدایت و رحمت، ویژگیهای محسنین، سرانجام محسنین، استکبار مانع فهم معارف وحیانی، جایگاه ایمان و عمل صالح و رابطه آن با شناخت از جمله موضوعات طرح شده در این مجموعه هستند .

تشابه آیات تشریعی با آیات تکوینی، اثبات عجز معبودهای دروغین، ثمره شکر و کفر، شرکدر نیت و عمل، شکر از پدر و مادر، حدود شکر از والدین، سه قانون در مورد عمل، توصیه اعمال صالح و اخلاق فاضل، جهل انسان به مسائل هستی، عوامل و موانع سلوک نیز برخی دیگر از مباحثی هستند که در این کتاب طرح و بررسی شده اند .

کد خبر 1142248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها