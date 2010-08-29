زنان از مصرف خودسرانه قرصهای ضدبارداری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم خوشیده با اشاره به مصرف قرصهای ضد بارداری در ماه رمضان، افزود: به طور کل باید از برنامه قرصهای جلوگیری یا هر روش درمانی، به جا و با تجویز پزشک استفاده کنیم و اگر غیر از این باشد فرد مصرف کننده دچار عوارض میشود.
وی گفت: قرصهای بارداری به عنوان یک روش پیشگیری و در برخی از موارد به عنوان درمان برخی از بیماریهای زنان استفاده میشود اما باید لزوم مصرف و تعداد مصرف این قرصها با تجویز و نظر پزشک انجام شود.
خوشیده با تاکید بر اینکه قرصهای ضدبارداری برای خانمهایی که زمینه انعقادپذیری خون داشته و یا سابقه سکته مغزی در خانواده دارند، تجویز نمیشود، گفت: تجویز این قرصها با بررسی شرایط فرد، انجام آزمایش خون و تست فشارخون صورت میگیرد.
نظر شما