زنان از مصرف خودسرانه قرصهای ضدبارداری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم خوشیده با اشاره به مصرف قرصهای ضد بارداری در ماه رمضان، افزود: به طور کل باید از برنامه قرصهای جلوگیری یا هر روش درمانی، به جا و با تجویز پزشک استفاده کنیم و اگر غیر از این باشد فرد مصرف ‌کننده دچار عوارض می‌شود.

وی گفت: قرصهای بارداری به عنوان یک روش پیشگیری و در برخی از موارد به عنوان درمان برخی از بیماریهای زنان استفاده می‌شود اما باید لزوم مصرف و تعداد مصرف این قرصها با تجویز و نظر پزشک انجام شود.

خوشیده با تاکید بر اینکه قرصهای ضدبارداری برای خانمهایی که زمینه انعقادپذیری خون داشته و یا سابقه سکته مغزی در خانواده دارند، تجویز نمی‌شود، گفت: تجویز این قرصها با بررسی شرایط فرد، انجام آزمایش خون و تست فشارخون صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه مصرف قرصهای ضدبارداری در خانمهای با ریسک بالا می‌تواند عوارضی از قبیل لخته‌های داخل عروق و سکته‌های مغزی را به همراه داشته باشد، به خانمها توصیه کرد: از مصرف خودسرانه و بدون تجویز پزشک قرصهای ضدبارداری خودداری کنند.