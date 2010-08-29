محمدرضا مرزوقی در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش مجموعه ای پژوهشی درباره پرندگانی که در مرداب انزلی زندگی می کنند خبر داد و گفت: پیش از این مجموعه با نام "آشنایی با آبزیان خلیج فارس" را در 20 جلد نوشته بودم که فکر کردم خوب است کاری مشابه را درباره زیست بوم مرداب انزلی برای پرندگان بومی و مهاجر این منطقه نیز انجام دهم.

وی ادامه داد: طرح اولیه مجموعه ای 20 جلدی درباره پرندگان و آبزیان مرداب انزلی را به نشر امیرکبیر ارائه دادم که تصویب شده و به زودی نگارش دو جلد آن را که درباره درناها، هودکاها یا پلیکان ها است شروع می کنم.

نویسنده "بعدازظهر داغ" با اشاره به اینکه کتاب ها برای کودکان نوشته می شود توضیح داد: از آنجا که مخاطب کتاب بچه ها هستند در نتیجه زبانی ساده برای انتقال اطلاعات انتخاب کرده ام و قرار است هر کتاب حداکثر 36 صفحه داشته باشد که به صورت 4 رنگ منتشر خواهد شد.

مرزوقی افزود: این کار نیاز به پژوهش دارد و در حال حاضر مشغول مطالعه، مشورت و گردآوری اطلاعات اولیه هستم. در این مسیر چند پرنده شناس، محیط بان و حتی شکارچی نیز به من مشورت می دهند.

وی درباره رمانی که چندی پیش از آغاز نگارش آن خبر داده بود بیان کرد: "از ماه آمده بودی" نام جدیدترین رمانم است که بیش از 100 صفحه آن را نوشته ام. داستان به جایی رسیده که دیگر همه شخصیتها معرفی شده اند. این رمان شخصیتهای زیادی از قشرهای مختلف شهر تهران دارد که همه شخصیت ها و مکان ها واقعی هستند ولی بستر اصلی داستان اتفاقی سورئال است.

این نویسنده از مجموعه دیگرش با نام "آبزیان خلیج فارس" اینگونه خبر داد: نشر قو قول داده است تا اول مهرماه دو جلد از مجموعه 20 جلدی "آبزیان خلیج فارس" را منتشر کند که "هدیه تولد آرمان" درباره هشت‌پاها و "عیدی بابا" با موضوع کوسه کله چکشی نام دو جلد اول و دوم است.

مرزوقی در پایان گفت: در طراحی و چاپ این کتاب ها که به صورت مصور منتشر خواهند شد تغییراتی ایجاد شد که همین امر چاپ را به تعویق انداخته است. طراحی و چاپ کتاب ها چندی پیش به موسسه مشکی منتقل شد و از جلد سوم به بعد در این موسسه در دست طراحی و صفحه بندی است.