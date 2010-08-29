به گزارش خبرنگار مهر، آخرین عضو تیم ملی ووشو ایران در المپیک هنرهای رزمی صبح امروز یکشنبه در دیدار پایانی مقابل ووشوکاری از چین به میدان رفت. حمیدرضا قلی پور در وزن 85- کیلوگرم که مدالهای نقره رقابت های جهانی 2009 و طلای 2007 را در کارنامه داشت، روز گذشته با برتری 2 بر صفر مقابل ووشوکار سوئیسی راهی بازی نهایی شده بود.

این ووشوکار کشورمان صبح امروز در بازی نهایی در دو راند متوالی به نماینده چین باخت و به مدال نقره بسنده کرد. در این وزن مسلم سالیکوف چهره نامدار روس ها به همراه ووشوکار سوئیس به مدال برنز دست یافتند.

تیم چهار نفره ووشو ایران با طلای فرشاد عربی، دو نقره قلی پور و پیغمبری و برنز به کار خود در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی پایان داد.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته های جودو، بوکس، کشتی ، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته ، کندو ، کیک بوکسینگ ، موی تای ، سامبو ، سومو ، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.



