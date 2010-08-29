۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

برنامه جامعه برای کاربردی کردن گیاهان دارویی ایلام تهیه می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی ایلام گفت: جهاد دانشگاهی ایلام برنامه جامعی را برای معرفی و کاربردی کردن استفاده از این گیاهان در برنامه های اصلی خود گنجانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس ناصری صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی با رسانه های گروهی استان افزود: جهاد دانشگاهی ایلام با توجه به وجود بیش از هزار و 300 گونه گیاهی دراستان که حدود 300 گونه آن را گیاهان دارویی تشکیل می دهد، برنامه جامعی را برای معرفی و کاربردی کردن استفاده از این گیاهان در برنامه های اصلی خود گنجانده است.

وی ازتشکیل ستادی در استان برای معرفی و شناخت اثرات دارویی گیاهان دارویی خبر داد و گفت: در استان هشت گونه گیاهی انتخاب و زمینه تولید دارویی و صنعتی آنها توسط کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است.

ناصری با اشاره به بحث اشتغالزایی گیاهان دارویی گفت: امروزه هر تن گیاه دارویی برای 78 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند و همین مسئله مسئولان استان را برای سرمایه گذاری در این بخش با توجه به توانمندیهای استان علاقه مند کرده است.

وی یادآور شد: جهاد دانشگاهی استان ایلام به منظور کمک به امر اشتغال جوانان، مرکز جامع خدمات اشتغال و سرمایه گذاری در استان را راه اندازی می کند.

