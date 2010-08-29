برنامه جامعه برای کاربردی کردن گیاهان دارویی ایلام تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس ناصری صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی با رسانه های گروهی استان افزود: جهاد دانشگاهی ایلام با توجه به وجود بیش از هزار و 300 گونه گیاهی دراستان که حدود 300 گونه آن را گیاهان دارویی تشکیل می دهد، برنامه جامعی را برای معرفی و کاربردی کردن استفاده از این گیاهان در برنامه های اصلی خود گنجانده است.

وی ازتشکیل ستادی در استان برای معرفی و شناخت اثرات دارویی گیاهان دارویی خبر داد و گفت: در استان هشت گونه گیاهی انتخاب و زمینه تولید دارویی و صنعتی آنها توسط کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است.

ناصری با اشاره به بحث اشتغالزایی گیاهان دارویی گفت: امروزه هر تن گیاه دارویی برای 78 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند و همین مسئله مسئولان استان را برای سرمایه گذاری در این بخش با توجه به توانمندیهای استان علاقه مند کرده است.

وی یادآور شد: جهاد دانشگاهی استان ایلام به منظور کمک به امر اشتغال جوانان، مرکز جامع خدمات اشتغال و سرمایه گذاری در استان را راه اندازی می کند.