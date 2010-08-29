کنسرسیوم امارات و روسیه در نفت عراق سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنسرسیوم شرکتهای نفتی امارات و روسیه در اولین پروژه مشارکتی خود، سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز عراق را هدف گذاری کرده اند.

بر این اساس اخیرا ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و حمید بدر جعفر یکی از مدیران نفتی الهلال نفت امارات برای همکاری دو جانبه در پروژه‌های انرژی خاورمیانه با یکدیگر دیدار و مذاکره کرده‌اند.

این در حالی است که ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق به عنوان یکی از اعضای هئیت مدیره شرکت کرسنت پترولیوم امارات هم در این مذاکرات نفتی حضور داشت.

این شرکت اماراتی با در اختیار داشتن بیش از 40 سال فعالیت در پروژه‌های نفت و گاز مصر، پاکستان، یمن، کانادا، تونس، آرژانتین و عراق پیشتر تفاهم نامه ای با شرکت دولتی روسنفت روسیه برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) امضا کرده بود.

در همین حال رویترز، با انتشار گزارشی اعلام کرده است: روسنفت به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت روسیه برای حفاری گاز در خاورمیانه در پروژه مشترکی با یک شرکت نفت اماراتی 630 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند.

در ماه مه امسال روسنفت برای همکاری مشترک در امتیازی گازی به شرکت اماراتی نفت الهلال پیوسته است که این اولین پروژه این شرکت روسی در منطقه خلیج فارس به شمار می رود.



ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه هم اخیرا اعلام کرده است: روسنفت و شرکت اماراتی نفت الهلال قصد دارند تولید این میدان را که بر اساس برآوردها متشکل از 70 میلیارد متر مکعب گاز و 16 میلیون تن میعانات گازی را در سال 2013 میلادی آغاز کنند.

به گفته این مقام دولت روسیه از آنجائی که مسکو به دنبال افزایش حضور خود در منطقه است روسنفت دراین پروژه 49 درصد سهم خواهد داشت.