بی تفاوتی تشکیلات خودگردان به اعتراضات فلسطینان اشتباهی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر امروز در مقاله ای نوشت: همچنان موضوع موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با مذاکرات مستقیم با دولت اشغالگر صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو و با نظارت آمریکا مسئله بسیار بحث برانگیز هم بین فلسطینیان و هم بین اعراب است به ویژه که احتمال آن وجود دارد با ارائه هر راه حل سیاسی معیارها و اصول و همچنین حق و حقوق ملت فلسطین که مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 به پایتختی قدس شریف و با ضمانت بازگشت آوارگان است، نادیده گرفته شود.

درادامه این مقاله که با عنوان " مذاکرات مسقتیم ... و چند دستگی " به چاپ رسیده ، آمده است: به نظر می رسد بزرگترین نگرانی شمار زیادی از فلسطینیان آن است که اشغالگران صهیونیستی از مذاکرات به عنوان پوششی برای ادامه سیاست شهرک سازی و ادامه یهودی سازی بیت المقدس و همچنین ادامه اقدامات جنایتکارانه شان در تجاوز به حقوق فلسطینیان و درعین حال به عنوان پوششی برای ادامه محاصره بیش از یک میلیون و نیم تن از ساکنان نوارغزه استفاده کند.

این نگرانی ها بیجا نیست؛ چراکه مذاکرات سابق که با دولت های مختلف رژیم صهیونیستی انجام شد تجربه های تلخی بود که همه این دولت ها از این مذاکرات برای وقت کشی و به عنوان پوششی بر ادامه سیاست توسعه طلبانه شان در شهرک سازی و یهودی سازی سرزمین های فلسطینیان استفاده کردند.

بنابراین تظاهرات روزانه فلسطینیان در اعتراض به انجام مذکرات مستقیم و بیانیه هایی که از گروه های مختلف فلسطینی صادر می شود برای خود ارزشمند است و باید مورد توجه قرار گیرد.

الشرق در پایان می نویسد: اما درحال حاضر دغدغه اصلی باید پایان دادن به اختلافی که میان فلسطینیان ایجاد شده باشد و درعین حال باید تصمیماتی اتخاذ شود که بیانگر موضعگیری واحد فلسطینیان است.