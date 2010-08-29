  1. استانها
  2. ایلام
۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

مسیر تردد کالا و سوخت از ایلام به عراق تسهیل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: احداث کنارگذر شهر دهلران در استان ایلام مسیر تردد کالا و سوخت به عراق تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل راه و ترابری استان ایلام صبح یکشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: تکمیل کنار گذر در حال ساخت شهر دهلران به طول هشت کیلومتر ضمن هدایت ترافیک به خارج از شهر و کاهش تصادفات، شرایط ایمنی تردد برای ورود و خروج کالا و سوخت از استانهای ایلام و خوزستان به عراق تسهیل می شود.

رضا سلیمانی اظهار داشت: این پروژه از سال 86 شروع شده و برای اجرای آن هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: در راستای این پروژه تاکنون 120 هزار متر مکعب خاکریزی و خاکبرداری، 8400 متر مکعب زیر اساس و سه هزار و 990 متر مکعب اساس اجرا شده است.

مدیرکل راه استان ایلام یادآور شد: بهره برداری از این پروژه ضمن کاهش مسیر ایلام به خوزستان، افزایش ایمنی و تسهیل در تردد و ترانزیت کالا و سوخت از استان ایلام و استانهای همجوار به مرز عراق را به دنبال دارد.
 

کد مطلب 1142281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها