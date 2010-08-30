امیدواریم سیل پاکستان برای ما ناخوشایند نباشد

دکتر علیرضا مصداقی نیا در خصوص آخرین وضعیت مراقبتهای بهداشتی درمانی در مرزهای شرقی کشور به خبرنگار مهر گفت: یک تیم از وزارت بهداشت برای بررسی ابعاد حادثه به پاکستان اعزام شده تا اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت منطقه تهیه کنند.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که امیدواریم اتفاق خاصی نیافتد، افزود: هشدارهایی از بابت شیوع بیماریهایی مثل وبا و مالاریا به ساکنان مرزی داده ایم و امیدواریم مشکلی پیش نیاید.

مصداقی نیا همچنین به بررسی و آزمایش مداوم آب شرب منطقه با هدف کنترل بیماریها اشاره کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ایجاد قرنطینه بهداشتی در مرزهای شرقی کشور، گفت: فعلا نمی توانم در این مورد حرفی بزنم.

این در حالی است که روز گذشته عباسعلی نورا، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس به خبرنگار مهر گفته بود که حجم زیادی از سیل زدگان پاکستانی پشت مرزهای ایران در انتظار ورود به داخل خاک کشورمان هستند.

البته این نماینده مجلس با اشاره به فاصله بسیار طولانی مناطق سیل زده پاکستان با مرز ایران که حدود 700 تا 800 کیلومتر است، گفته بود که هنوز انبوه جمعیت سیل زدگان پاکستانی به سمت مرزهای شرقی کشورمان سرازیر نشده و می بایست منتظر باشیم در دو سه هفته آینده حجم زیادی از سیل زدگان به سمت خاک ایران سرازیر شوند.