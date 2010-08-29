حسن رنگرز سرمربی تیم کشتی فرنگی دانشجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی کشتی دانشجویان جهان در سال 2010 در کشور ایتالیا برگزار می شود که با برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی دانشجویان کشورمان حسن رنگرز برای دومین بار با دریافت حکم از سوی فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی به عنوان سرمربی هدایت تیم کشتی فرنگی را برعهده گرفت.

رنگرز در کارنامه خود مدال طلا و برنز مسابقات قهرمانی جهان، مقام قهرمانی رقابت های دانشجویان جهان در سال 2002 کانادا و مدال نقره المپیک دانشجویان 2005 ازمیر ترکیه را دارد.

همچنین علی اشکانی نیز به عنوان مربی این تیم با رنگرز همکاری خواهد کرد. اشکانی مدال های متعددی در رقابتهای جهانی دارد که می توان به مدال هایی چون طلای المپیک دانشجویان جهان (ترکیه- 2005 )، مدال طلای مسابقات دانشجویان جهان (کانادا 2002- لهستان 2004 ) و برنز مسابقات جهانی دانشجویان (توکیو 2000) اشاره کرد. دوره قبل مسابقات قهرمانی کشتی دانشجویان جهان در کشور یونان برگزار شد که تیم فرنگی ایران با هدایت رنگرز به عنوان قهرمانی جهان رسید.

نهمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی دانشجویان جهان در سال 2010 از چهارم تا هشتم آبان ماه در تورینو ایتالیا برگزار می شود.