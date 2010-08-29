ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر گفت: با وجود الزام وزارت مسکن در تکمیل این پروژه ها در هفته دولت اما تعدادی از این واحدها تا پایان شهریور ماه افتتاح می شوند.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به انبوه سازان اظهار داشت: تاکنون انبوه سازان 4 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند که این رقم نیمی از تفاهم نامه امضا شده برای دریافت تسهیلات است که در مراحل بعدی پرداخت می‌شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی گفت: حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس آیین نامه مجلس 4 درصد حداقل حقوق ماهانه کارگران تعیین شده که موجب افزایش 12هزار تومان قیمتها در هر متر مربع 12 می‌شود.

رهبر با بیان اینکه این رقم نسبت به سال قبل 30 برابر شده است ، اظهار داشت: در کنار این افزایش قیمت ، برای صدور پروانه ساختمانی باید از همان ابتدا تمامی حق بیمه پرداخت شود که این روش در هیچ کشوری مرسوم نیست.

وی افزود: پیشنهاد شده است تا مصوبه بیمه کارگران ساختمانی تغییر کند و این پیشنهاد در کارگروهی که در مجلس تشکیل شده، بررسی خواهد شد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در خصوص این کارگروه یادآور شد: این کارگروه با حضور نمایندگانی از کمیسیون اجتماعی و عمران، وزارت مسکن و انبوه سازان تشکیل می شود تا راه حلها به صورت مکتوب عملی شود.