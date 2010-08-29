1400 فرصت شغلی در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، محمد طالبی پیش از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با مردم این شهرستان پروژه های تولیدی و صنعتی آماده افتتاح در هفته دولت امسال را 75 پروژه عنوان کرد و افزود: برای ساخت این پروژه ها 90 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده که با راه اندازی آنها زمینه اشتغال برای هزار و 482 نفر از جوانان جویای کار استان فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال همزمان با برنامه های گرامیداشت هفته دولت 667 طرح در حوزه های عمرانی، خدماتی و تولیدی با سه هزارو 850 میلیارد ریال اعتبار در نقاط مختلف استان به بهره برداری می رسد، ادامه داد: از این پروژه ها 592 طرح در بخش عمرانی با اختصاص دو هزار میلیارد ریال آماده بهره برداری هستند.

طالبی اولویت و برنامه های اصلی مدیریت استان را رشد سرمایه گذاری خارجی، رشد صادرات غیرنفتی، نهضت فرهنگی و سرعت و کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی دانست.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی دراین سفر از پروژه در حال اتمام تصفیه خانه آب آشامیدنی تکاب بازدید کرد.

این پروژه با دورنمای تامین نیاز آب شهر 100 هزار نفری تکاب و بخش صنعت احداث شده و امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی مورد بهره برداری قرار می گیرد.



