65 مسجد خراسان جنوبی به امکانات ورزشی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه و فرماندار قاین اظهار داشت: بیش از دو هزار میلیون ریال نیز بابت تجهیز مهد کودکها، مدارس، آموزشگاه‌ها و خانه ‌های ورزش روستایی استان اختصاص یافته است و البته چندین پایگاه مذهبی ورزش نیز در برخی شهرستان‌ها راه‌اندازی شده‌اند که این امور در کشور بی ‌سابقه است.

وی در پاسخ به اعتراض رشته ‌های رزمی دارای سبک افزود: امتیاز قهرمانی مختص ورزشکارانی است که در مسابقات کشوری دارای حکم فدراسیونی باشند و سبک‌هایی که زیر نظر فدراسیون فعالیت می‌ کنند را شامل می ‌شود و از آنجایی که سیاست سازمان و فدراسیون بر فعالیت سبک ‌هایی است که اعتبار بین ‌المللی دارند لذا در آیین‌های تجلیل نیز این امر مد نظر قرار می ‌گیرد.

امام جمعه قاین گفت: اسلام توصیه فراوانی به ورزش کرده است و در اغلب کتب فقهی هم بدان اشاراتی صورت گرفته که ورزش سب تقویت قوای جسمانی و روحانی در افراد می‌شود و انجام هر مسابقه‌ای در عرصه ورزش صرفا برای حفظ سلامتی است.

حجت ‌الاسلام مرتضی اصفهانی با اشاره به تاریخچه شهرستان قاین، ورزش این شهرستان را پیشتاز حرکتهای ورزشی در تاریخ استان دانست و ورزش فعلی شهرستان را مطلوب توصیف کرد و حضور بانوان را در میادین ورزشی ستود و خواستار حمایت بیشتر مسئولان شد.

غلامرضا طاهری فرماندار قاین گفت: با توجه به احداث چندین پروژه ورزشی در این شهرستان و رشد پیشرفت فیزیکی این اماکن پیگیر هستیم تا با تزریق کامل اعتبارات تا پایان سال 89 اکثر این پروژه ها به بهره ‌برداری برسند.