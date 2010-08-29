مقایسه دانشجو با وزیر اصلاحات ناعادلانه است/ تغییرات سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم در پی انتشار مطالبی در ارتباط با تغییر تعدادی از روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همانگونه که وزیر علوم در ابتدای شروع بکار دولت دهم اعلام کرد اولویت برنامه وی با ثبات مدیریت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و ضمن حفظ شرایط موجود نسبت به بررسی و مطالعه کارشناسی لازم در خصوص وضعیت مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی پرداخته و هر زمانی به جمع بندی برسد، در صورت ضرورت و نیاز تغییر اعمال می شود.

در همین راستا با کمک یک کمیته 7 نفره متشکل از اساتید صاحب نظر و خبره در خصوص وضعیت جاری موسسات آموزش عالی و با صرف بیش از 1500 نفر ساعت کار کارشناسی در طول 9 ماه گذشته و نیز بهره گیری از نظرات صاحب نظران و اساتید دانشگاه و مسئولین آموزش عالی در سطح استانها به تغییراتی محدود رسیده که از مجموع مسئولین 130 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم حدود 20 نفر را تغییر داد که بطور قطع کمتر از 16 درصد کل آنها را در بر می گیرد.

به نظر می رسد آنچه باعث واکنش برخی افراد و بکاربردن عناوینی چون "موج تغییرات گسترده" و یا "تغییرات عجولانه" در رسانه ها را بدنبال داشته است استنتاج آنها از تجمیع این تغییرات در تعطیلات تابستانی بوده که اگر نگاهی دقیق و منصفانه به علت اتخاذ چنین تصمیمی داشته باشیم می بینم که از گذشته تاکنون همواره اعمال تغییرات در مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور مواجهه با کمترین خسارت در روند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در تعطیلات بین دو ترم یا تعطیلات تابستانی صورت می گیرد بنابراین می توان گفت کاربرد عناوین تغییرات گسترده و عجولانه برای تصمیم تغییر کمتر از 16 درصد مسئولین دانشگاهها در طی حدود یکسال و با بررسی و کارکارشناسی بدون توجه به واقعیت و منطق تغییرات غیرمنصفانه بوده است.

وزارت علوم همچنین اعلام کرده است: نکته دیگر در خصوص تغییرات انجام شده، مدت زمان قانونی تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتبار احکام روسای دانشگاهها در دوره چهارساله است بنابراین چون تعداد زیادی از روسای دانشگاهها در چنین وضعیتی قرار داشتند لازم بود تعدادی ابقاء و مسئولیت برخی از آنان نیز تمدید نشود که به این ترتیب در اصل موضوع برکناری هم معنا ندارد چرا که مدت مسئولیت فرد تمام شده و تمدید نشده است.

نکته جالب در این راستا این است که یک بررسی نشان می دهد متوسط مسئولیت افراد مذکور بیش از 5 سال است و حتی یک نفر از آنان بیش از 19 سال مسئولیت دانشگاهی را در سن حدود 80 سالگی بر عهده داشته است آیا می توان انتظار داشت مدت مسئولیت رئیس دانشگاه مادام العمری باشد و البته باید از تجربیات این افراد در دیگر عرصه های آموزش عالی استفاده کرد که احکام صادره از طرف وزارت علوم موید همین دیدگاه است.

در برخی مصاحبه ها تغییرات انجام شده در روسای دانشگاهها را سیاسی جلوه داده و آن را با تغییرات انجام یافته در زمان مسئولیت یکی از وزرای اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکسان تلقی کرده اند که به نظر می رسد این قیاس مع الفارق و ناعادلانه باشد زیرا که در تغییرات مورد استناد با رفتن دولت سازندگی و آمدن دولت اصلاحات، دولتها تغییر یافته و خط و سیر فکری مسئولین با هم تفاوت داشت و در مدت کوتاه چند ماهه، حدود 90 درصد از مسئولین دانشگاهها تغییر پیدا کردند از جمله رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران که کمتر از یک ماه از مدت مسئولیت او در دانشگاه می گذشت عزل شد.

در حالیکه در تغییرات کنونی رئیس دولت تغییر نکرده و مسئولین موجود دانشگاهها در خط فکری دولت قرار دارند و تغییر و جابجایی آنان در طی حدود یکسال با مطالعه و بررسی و آن هم در حد کمتر از 16 درصد نمی تواند تغییر با نگرش سیاسی تلقی شود علاوه بر این نکاتی دیگر وجود دارد که نشان دهنده غیر سیاسی بودن تغییرات است.

اولاً تعدادی از تغییرات انجام شده شامل جابجایی روسای دانشگاهها نظیر جابجایی در روسای دانشگاههای لرستان، اراک، ملایر، گلستان و .... است.

ثانیاً تغییر تعدادی از روسای دانشگاهها نیز به دلایل مختلف با استعفای خود افراد صورت گرفته است مثل دانشگاههای تربیت مدرس، علمی کاربردی، صنعتی شریف، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و ... و بعضی نیز سمت دیگری گرفته اند مانند دانشگاه پیام نور و در مابقی تغییرات بر اساس بررسی کارشناسی تغییر صورت گرفته که برای افراد جایگرین آنان نیز عمدتاً از معاونین همان روسای سابق دانشگاهها استفاده شده مثل دانشگاهای ملایر، ایلام و ... و حتی بعضاً با پیشنهاد رئیس سابق یکی از معاونین همان دانشگاه برای ریاست جدید دانشگاه در نظر گرفته شده است آیا می توان این تغییرات را سیاسی جلوه داد؟!

ثالثاً اگر تغییرات بر اساس نگرش سیاسی بود، رئیس یکی از مراکز پژوهشی که به صورت علنی از نظر سیاسی خط فکری متفاوتی داشت برای مدت یکسال باقی نمی ماند و یا با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد رئیس منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان رئیس یک دانشگاه دولتی منصوب نمی شد و نیز فرد دیگری از مسئولین مناطق دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان مسئول یکی از سازمانهای مهم وابسته به وزارت علوم منصوب نمی شد لذا با توجه به مطالب فوق الذکر و با رعایت انصاف بدیهی است که نمی توان گفت تغییرات سیاسی است. حال اینکه چرا عده ای با کتمان واقعیت ها اصرار دارند تغییرات را سیاسی جلوه دهند الله اعلم.