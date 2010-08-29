کاهش روزه خواری در ماه رمضان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن کارگر با اشاره به فرهنگ ماه رمضان افزود: افزایش توجه به خدا و تقویت دوری از گناه نزد مردم در این ماه باعث توسعه فرهنگ رمضانی می‌شود.

وی در ادامه افزود: اکثریت قریب به اتفاق مردم ما متدین و مسلمان هستند و ماه مبارک رمضان ماه رحمت الهی است و یکی از برکات ماه مبارک رمضان همین است که مردم با توجه به ایام روزه متحول می‌شوند و توجه‌شان معطوف خداوند تبارک و تعالی می‌شود و مسلم است که در این ماه نابهنجاریها، جرایم و بزهکاریها به حداقل می‌رسد.

سردار کارگر اظهار داشت: بر این اساس چون در ماه مبارک رمضان مردم به دستورات الهی توجه دارند به دلیل اثر وضعی آن، خود به خود جامعه یک فضای اخلاقی ــ اسلامی پیدا می کند و از طرفی هم آنانی که به دنبال جرایم، رذایل و بداخلاقی‌ها در جامعه هستند، در این ماه نمی‌توانند مانور داشته باشند و همانطور که بعضاً در روایات هست که در این ماه ابلیس و شیاطین در زنجیر هستند.

با روزه گرفتن و توجه به احکام الهی از سوی مردم، رذایل اخلاقی هم به زنجیر کشیده می‌شوند و می‌بینیم جرایم و تخلفات در سطح جامعه بشدت افت می‌کند و رو به کاهش می‌گذارد.

وی تصریح کرد: اینها مسایلی هستند که در کشور مشاهده می‌کنیم و امیدواریم روزی برسد که در کشورمان، هر ماه را ماه رمضان بدانیم و تخلفات و جرایم روز به روز کاهش پیدا کند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به کاهش وقوع جرایم در ماه مبارک رمضان گفت: مسلم است وقتی آمار تماس با پلیس 110 پایین می‌آید یعنی وقوع جرایم کم شده است به عبارت دیگر هر چه وقوع جرایم بیشترباشد تماسها هم بیشتر است، البته در نظر گرفتن این آمارها یکی از شاخصها است ، نه اینکه فقط تماس با 110‌ شاخص باشد.

سردار کارگر در ادامه ماه مبارک رمضان را ماه نظم و انضباط نامید و افزود: یکی از علت های کاهش جرایم همین موضوع است. کسی که روزه دار است معمولا آرام است و از آرامش و سکون درونی در وجودش بهره می برد اگر همه این شرایط در جامعه حاکم شود یک جامعه با انضباط و بهنجار خواهیم داشت .

وی گفت:اگر واقعاً این تمرینی که در ماه مبارک رمضان داریم در همه ماه‌های سال از سوی مردم ادامه یابد می‌توان همیشه شاهد نظم و انضباط در کل کشور باشیم، حالا اینکه چطور این فرهنگ را باید به ماههای دیگر منتقل کنیم به هنر بخشهای فرهنگی در کشور مرتبط می شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: معتقدم نخست باید بیایم محاسن و فضایل این ضیافت الهی را مشخص کنیم و بعد دنبال این برویم که از این فضایل در ماههای دیگر سال استفاده کنیم.

سردار کارگر در پایان گفت: امسال نسبت به سال گذشته مردم متدین بیشتر روزه داری را رعایت کردند و این نشان می‌دهد مردم ما معتقد به اجرای احکام الهی هستند. نیروی انتظامی از مردم صمیمانه تشکر می کند و به وظایف الهی خویش آگاه هستند و به آن عمل می کنند.