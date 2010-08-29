ضیافت اندیشه موجب تعمیق اندیشه دانشجویان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح یکشنبه در دیدار با مجریان این طرح در دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: فضای معنوی ماه مبارک رمضان ، ماه ضیافت الهی و جمع جوان و اندیشمند دانشجویی بهترین فرصت را برای ترویج فرهنگ دینی و جریان شناسی امروز دنیا بوجود آورده است.

وی با بیان اینکه ضیافت اندیشه به تعمیق اندیشه دانشجویان کمک می کند، تصریح کرد: باید از مسئولین تشکر کرد و از دانشجویان خواست که قدر این موقعیت های علمی معنوی فرهنگی را بدانند و از این ماه رمضان بهترین تجربه ها و خاطرات شیرین دوران دانشجویی خود به یادگار داشته باشند.

طرح ضیافت اندیشه بعنوان یک طرح ملی در30 استان سراسر کشور در 35 مرکز دانشگاهی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در ماه مبارک رمضان در حال اجرا میباشدکه بعنوان 4 واحد آموزشی (معارف) برای دانشجویان سراسر کشور محسوب می شود.



همچنین این طرح در استان گلستان در دانشگاه علوم پزشکی ویژه خواهران و برادران در حال اجرا میباشد . این طرح با حضور 850 نفر از علاقمندان با موضوعات آموزشی از جمله نظام سیاسی اسلام ، مهارت زندگی،آشنایی با نهج البلاغه، قرآن شناسی، جنگ نرم، فمینیسم و حقوق زن ، جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران برگزار شد.

در پایان این بازدید مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان به اتفاق کارشناس آن حوزه و مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از مجریان این طرح از نمایشگاه عفاف و حجاب بازدید کرد.

