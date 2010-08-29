کمیته امداد با پرداخت تسهیلات نیازمندان غیرمددجو را صاحبخانه می کند

محمدرحیم صحراپیما در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد این مطلب افزود: افراد غیر تحت پوشش کمیته امداد که فاقد مسکن و مستحق کمک باشند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن بهره مند می شوند.



وی بااشاره به اینکه سرانه تسهیلات پارسال از 45 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش یافته است افزود: تمام افراد ساکن در شهرستانها به جز مرکز استان می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

صحرا پیما بابیان اینکه از ابتدای اعطای تسهیلات تاکنون 25 خانواده نیازمند از این تسهیلات استفاده کرده اند اظهارداشت: تسهیلات به صورت قرض الحسنه و بدون سود و از محل اعتبارات امداد به افراد نیازمند متقاضی پرداخت می شود.



وی همچنین به واحدهای احداثی این نهاد در طی پنج سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: برای ساخت چهار هزار و 677 واحد مسکونی مددجویی ازمحل اعتبارات امداد، طرح بهسازی مسکن روستایی و کمکهای مردمی اقدام شد که سه هزار و500 واحد آن تکمیل و به مددجویان تحویل داده شده ومابقی نیز در دست اقدام است.



وی تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 320 میلیارد و 899 میلیون ریال برای ساخت این واحد های مسکونی هزینه شده است.



وی همچنین گفت: همزمان با هفته دولت بیش از 308 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد به بهره برداری می رسد.



رئیس اداره مسکن کمیته امداد خراسان شمالی اظهارداشت: از مجموع این واحد ها 235 مورد روستایی و 73 مورد نیز شهری است که این نهاد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به ساخت مسکن برای مددجویان کرده است.



وی با اعلام اینکه کلیه واحد های روستایی از محل طرح بهسازی مسکن روستایی با همکاری بنیاد مسکن خراسان شمالی تأمین شده است تصریح کرد: واحد های مسکونی شهری نیز از محل اعتبارات امداد و از محل سفر ریاست جمهوری احداث شده است که این واحدها در هفته دولت افتتاح و به مددجویان واگذار می شود.



صحراپیما سرانه واحدهای احداثی شهری را 66 میلیون ریال و روستایی را 75 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای واحد های مسکونی شهری اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 818 میلیون ریال و برای واحدهای روستایی اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 625 میلیون ریال هزینه شده است.



رئیس اداره مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: این نهاد علاوه بر پرداخت تسهیلات مسکن به مددجویان با استفاده از کارشناسان و ناظران عمران بر ساخت واحدهای مسکونی مددجویان نظارت و کنترل دارد.



کمیته امداد امام خمینی در استان خراسان شمالی بیش از 35 هزار خانوار را تحت حمایت خود دارد.