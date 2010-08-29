راکت آماتوری دو جوان دانمارکی انسان را به فضا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو جوان آماتور شیفته فضانوردی و پرواز به نامهای "کریستین فن بنگتسون" و "پیتر مدسن" شرکت کوچکی را به نام Copenhagen Suborbitals راه اندازی کرده و این راکت را که Heat 1-X نام دارد ساخته اند.

اولین پرتاب آزمایشی بدون سرنشین این راکت روز دوشنبه 30 آگوست از سکوی پرتاب بر روی دریای بالتیک نزدیک به "برونهلم" دانمارک انجام خواهد شد. این راکت مجهز به کپسولی به نام Tycho Brahe است که می تواند یک نفر را با خود به فضا حمل کند.

این شرکت کوچک در سال 2004 تاسیس شد. تمام هزینه های مربوط به آزمایشات، مطالعات و مواد اولیه که تا این لحظه حدود 40 هزار یورو بوده اند توسط تنها دو اسپانسر خصوصی داوطلب تامین می شوند.

در صورتی که پرتاب این راکت با موفقیت انجام شود دانمارک پس از روسیه، آمریکا و چین می تواند به چهارمین کشوری تبدیل شود که در عرصه اعزام انسان به فضا به خودکفایی رسیده است. هر چند برای تحقق چنین رویایی، سازمانهای دولتی دانمارک باید از این راکت حمایت کنند.

براساس گزارش دیسکاوری نیوز، Heat 1-X مخفف عبارت "حمل کننده برون اتمسفری هیبدری"، موشکی به ارتفاع 9 متر و قطر حدود 60 سانتیمتر است.

موتورهای این راکت علاوه بر اکسیژن مایع نوعی لاستیک مخصوص را هم به عنوان سوخت مصرف می کنند.

این راکت می تواند به ارتفاع 100 کیلومتری از زمین برسد و حدود 5 دقیقه شرایط بی وزنی را تجربه کرده و به زمین بازگردد. در صورتی که نتایج اولین آزمایش موفقیت آمیز باشد آزمایش بعدی همراه با یک فضانورد انجام خواهد شد.