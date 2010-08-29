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۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

15 هزار گلستانی گازدار شدند

15 هزار گلستانی گازدار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: 15 هزار و 250 نفر از هم استانیها در مناطق مختلف در هفته دولت از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح یکشنبه در حاشیه اجرای گازرسانی به 10 روستای مینودشت افزود: این تعداد با اجرای 70 طرح گازرسانی در این هفته از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: نگاه دولت توجه ویژه به مناطق محروم و محرومیت زدائی است، بنابراین در این رابطه تلاش داریم گستره خدمات خود را متوجه مناطق محروم و روستایی کنیم.
 
سنگدوینی افزود: درشهرستان مینودشت تعداد 10 پروژه گازرسانی با هزینه ای در حدود 19 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که هفت پروژه  آن روستایی، یک جایگاه CNG  و  دو پروژه  صنعتی است.
 
مدیرعامل  شرکت گاز گلستان بیان کرد: برای گاز رسانی به هفت روستای شهرستان مینودشت تا کنون بالغ  بر چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده و حدود هزار و 800 نفر ازمردم شریف این شهرستان از نعمت گاز بهره مند شدند.
 
وی بیان داشت: یک جایگاه CNG نیز با هزینه ای در حدود 10 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
 
شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1142321

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