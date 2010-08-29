15 هزار گلستانی گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح یکشنبه در حاشیه اجرای گازرسانی به 10 روستای مینودشت افزود: این تعداد با اجرای 70 طرح گازرسانی در این هفته از مزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: نگاه دولت توجه ویژه به مناطق محروم و محرومیت زدائی است، بنابراین در این رابطه تلاش داریم گستره خدمات خود را متوجه مناطق محروم و روستایی کنیم.



سنگدوینی افزود: درشهرستان مینودشت تعداد 10 پروژه گازرسانی با هزینه ای در حدود 19 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که هفت پروژه آن روستایی، یک جایگاه CNG و دو پروژه صنعتی است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان کرد: برای گاز رسانی به هفت روستای شهرستان مینودشت تا کنون بالغ بر چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده و حدود هزار و 800 نفر ازمردم شریف این شهرستان از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی بیان داشت: یک جایگاه CNG نیز با هزینه ای در حدود 10 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.