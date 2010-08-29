مساجد از درآمد مالیاتی ایتالیا سهمی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ای ان اس، تا کنون براساس تعیین دولت هشت درصد از درآمد مالیاتی به کلیساهای ایتالیا تعلق می گرفت که بیشتر آنها کاتولیک هستند، این درحالی است که اگر مالیات دهندگان بخواهند می توانند این مبالغ را به جای کلیساها در اختیار پروژه های فرهنگی و خیریه قرار دهند.

یحی پلاویچینی اظهار داشت: رئیس جامعه اسلامی دینی ایتالیا به عنوان یکی از بزرگترین گروه های اسلامی ایتالیا از اینکه درآمد مالیاتی ایتالیا از مساجد مسلمانان این کشور دریغ شده احساس ناخوشایندی دارد.

اسلام در ایتالیا به عنوان یک دین به رسمیت شناخته نشده است و در این کشور تنها مسجد جامع رم، به عنوان مسجد رسمی شناخته می شود.

سیاستمداران ایتالیایی به عنوان علل عدم به رسمیت شناخته شدن اسلام در این کشور موارد واهی و بی اساسی مطرح می کنند که بی تردید در نتیجه تبلیغات منفی رسانه ای در اذهان عمومی شکل گرفته و اگر شناخت اسلام حقیقی برای آن میسر شود، بی تردید بی اساس بودن این ادعاها ثابت خواهد شد.

مسلمانان بین 1 تا 5/1 میلیون نفر را در ایتالیا تشکیل داده اند و 130 مسجد در سراسر این کشور فعال است که تحت پوشش سازمان پوششی مسلمانان ایتالیا قرار دارد.

