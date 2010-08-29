ادبیات روسیه و تاثیر آن بر ادبیات جهان بررسی می شود

زهره اکسیری از اعضای انجمن ادبی هاپکینز که متولی برپایی نشست "بررسی ادبیات روسیه و بازتاب و تاثیر آن بر ادبیات جهان" است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن ادبی هاپکینز انجمنی متشکل از تعدادی از تحصیل کردگان ادبیات انگلیسی است که در قالب یک انجمن خصوصی گردهم آمده و به ادبیات جهان به ویژه ادبیات انگلستان می پردازند و کارهایی چون ترجمه کتاب و برپایی نشست های ادبی اقدام می کنند.

وی ادامه داد: این انجمن نخستین نشست تخصصی خود در سالجاری را دوشنبه 8 شهریور از ساعت 18 تا 20 با موضوع "بررسی ادبیات روسیه و بازتاب و تاثیر آن بر ادبیات جهان" در محل نشر کارنامه برگزار می شود که سخنران مراسم حمیدرضا آتش برآب دکترای ادبیات روس از مسکو و از مترجمان ادبیات روسی است.

این مترجم با اشاره به اینکه از اعضای انجمن و شاعران دعوت شده است در این نشست شرکت کنند حضور تمامی علاقمندان را آزاد دانست.

به گفته اکسیری مسئولیت هماهنگی و اداره این نشست های ادبی برعهده وی و علی ثباتی از دیگر اعضای انجمن است.