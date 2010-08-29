۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

در نشر کارنامه/

ادبیات روسیه و تاثیر آن بر ادبیات جهان بررسی می شود

نشست "بررسی ادبیات روسیه و تاثیر آن بر ادبیات جهان" با سخنرانی حمیدرضا آتش برآب به همت انجمن ادبی هاپکینز در نشر کارنامه برگزار می شود.

زهره اکسیری از اعضای انجمن ادبی هاپکینز که متولی برپایی نشست "بررسی ادبیات روسیه و بازتاب و تاثیر آن بر ادبیات جهان" است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن ادبی هاپکینز انجمنی متشکل از تعدادی از تحصیل کردگان ادبیات انگلیسی است که در قالب یک انجمن خصوصی گردهم آمده و به ادبیات جهان به ویژه ادبیات انگلستان می پردازند و کارهایی چون ترجمه کتاب و برپایی نشست های ادبی اقدام می کنند.

وی ادامه داد: این انجمن نخستین نشست تخصصی خود در سالجاری را دوشنبه 8 شهریور از ساعت 18 تا 20 با موضوع "بررسی ادبیات روسیه و بازتاب و تاثیر آن بر ادبیات جهان" در محل نشر کارنامه برگزار می شود که سخنران مراسم حمیدرضا آتش برآب دکترای ادبیات روس از مسکو و از مترجمان ادبیات روسی است.

این مترجم با اشاره به اینکه از اعضای انجمن و شاعران دعوت شده است در این نشست شرکت کنند حضور تمامی علاقمندان را آزاد دانست.

به گفته اکسیری مسئولیت هماهنگی و اداره این نشست های ادبی برعهده وی و علی ثباتی از دیگر اعضای انجمن است.

کد مطلب 1142327

