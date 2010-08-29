به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص موازی کاری در سیاست خارجی و انتصاب نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی چیست، گفت: من در جریان دلایل این کار نیستم و فرصتی نشده است که از وزارت خارجه سئوال شود که استدلال چیست. مهم این است که در شرایط فعلی بحث های سیاست خارجی از تمرکز فکر شده ای برخوردار باشد.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص اینکه آمریکا اعلام کرده ایران آمادگی خود را برای مذاکره با 1+5 و گروه وین اعلام کرده است، چیست؟ گفت: ایران هیچگاه مذاکرات در مسئله هسته ای را نفی نکرده است.

وی گفت: بحث سر زمان مذاکره بود که آنها بداخلاقی کردند و میز مذاکره را ترک کردند. بنابراین آمادگی ایران برای مذاکره چیز جدیدی نیست.

خبرنگاری از چگونگی روند رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر مجلس جویا شد که لاریجانی گفت: این طرح در کمیسیون اصل 90 در حال رسیدگی است اما هنوز این طرح به هیئت رئیسه داده نشده که بدانیم موضوع چیست.

رئیس مجلس در خصوص رقابت های زودهنگام انتخاباتی که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: اگر این وضع وجود داشته باشد زود و بی هنگام است.

لاریجانی گفت: آنچه مهم است این است که در شرایط فعلی همه باید تلاش کنند روی نقاط اشتراک تمرکز کنند و از ظرفیت های موجود برای مصالح ملی کشور استفاده کنند.

وی تاکید کرد: نمی شود همه اختلاف نظرها را رفع کرد مهم آن است که تشخیص درست باشد.