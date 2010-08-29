تیم تکواندو شهرداری بندرعباس در لیگ برتر شرکت می کند

فیصل دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: با وجود تمام شدن مهلت ثبت نام تیم ها برای حضور در لیگ برتر تکواندو اما فدارسیون با توجه به جایگاه تکواندو هرمزگان در کشور فرصتی را برای حضور یک تیم از هرمزگان قرار داد.

وی افزود: مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام از سوی شهرداری بندرعباس به حساب فدارسیون واریز شد تا حضور این تیم در لیگ برتر قعطی شود.

رئیس هیئت تکواندو هرمزگان عنوان کرد: طی جلساتی که به همراه فرجام دانش مشاور تیم تکواندو شهرداری با شهردار بندرعباس داشتیم جایگاه تکواندو هرمزگان را برای ایشان مشخص کردیم و گفتیم که باید هدف تیم برای حضور در لیگ برتر مشخص شود.

وی ادامه داد: طی توضیحاتی که در این جلسه از وضعیت فنی تکواندو هرمز گان به شهردار بندرعباس دادیم ایشان موافقت کردند که تیم طوری بسته شود تا در نهایت در بین چهار تیم برتر لیگ قرار بگیرد.

دانش اظهار داشت: برای حضور در بین چهار تیم برتر باید به همان اندازه برای تیم تکواندو هزینه کرد و شهرداری باید به تعهدات مالی خود در مورد تیم تکواندو عمل کند و مانند گذشته نباشد که در میان راه تصمیم خود را عوض کرده و به تعهدات مالی خود عمل نکند.

رئیس هیئت تکواندو هرمزگان در مورد دیر تشکیل شدن تیم تکواندو شهرداری بندرعباس گفت: در یک ماه اخیر بیشتر وقت شهرداری برای تشکیل تیم فوتبال صرف شد و متاسفانه به یکی از پرافتخارترین ورزش‌های هرمزگان توجه خاصی نشده است اما با موافقت شهردار هم اکنون تیم خوبی در حال تشکیل است.