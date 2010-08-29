خبرهای کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی، میثاق معمارزاده و چند تن از بازیکنان تیم فولاد به دلیل تعطیلی دو روزه تمرینات این تیم اهوازی به همراه کاروان پرسپولیسی عازم تهران شدند.

میثاق معمارزاده اخیرا مصاحبه‌ای انجام داده بود و طی آن انتقاداتی از محمدعلی یحیوی مربی دروازه‌بان‌های این فصل پرسپولیس انجام داده بود. به همین خاطر یحیوی و معمارزاده در طول پرواز هیچ صحبتی با یکدیگر نداشتند و با هم روبرو نشدند!

تمرینات پرسپولیس پس از برگزاری بازی مقابل فولاد خوزستان با نظر علی دایی به مدت 2 روز تعطیل شد. سرخپوشان پس از تعطیلی دو روزه، سه‌شنبه 9 شهریورماه برای برگزاری اردویی تدارکاتی و انجام دو بازی دوستانه راهی ‌مشهد می‌شوند.

بازیکنان شهرستانی پرسپولیس پس از رسیدن به فرودگاه تهران، برای سپری کردند تعطیلاتشان به شهرهای خود رفتند و با کسب اجازه از علی دایی مقرر شد در مشهد به تیم اضافه شوند.

علیرضا حقیقی و میثاق معمارزاده برای اینکه نشان بدهند هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند، پیش از شروع بازی با هم خوش و بش کردند و مورد تشویق هواداران پرسپولیس قرار گرفتند. این دو بازیکن فصل پیش در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس بارها با یکدیگر به مشکل خورده بودند.

دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر شنبه شب با تساوی یک بر یک دو تیم در ورزشگاه تختی اهواز به پایان رسید.