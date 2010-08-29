15 هزار مازنی آموزش فنی و حرفه ای دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدرالرضا شریعت نژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فنی و حرفه ای به عنوان برترین دستگاه دولتی در اجرایی کردن خصوصی سازی در راستای اصل 44 مطرح است.

وی ادامه داد: سازمان فنی و حرفه ای خدمات ارائه شده به جوانان و مردم را در آموزش به دو بخش تقسیم که شامل خرید خدمات و دیگری واگذاری مدیریت است .

شریعت نژاد افزود: در واگذاری مدیریت تجهیزات و امکانات از فنی و حرفه ای و مواد مصرفی از بخش خصوصی است در حالیکه در خرید خدمات فنی و حرفه ای اموزشهای ارائه شده به هموطنان را که از طریق اموزشگاه های بخش خصوصی انجام گرفته است را موسسات بخش خصوصی خریداری می کند و در دو صورت اموزش برای هموطنان رایگان است.

مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران در مورد ورود بخش خصوصی تصریح کرد : در این واگذاری ها اشتغال بخش خصوصی افزایش می یابد و جوانان و متخصصین می توانند با بخش خصوصی در امر آموزش همکاری کنند.

شریعت نژاد خاطر نشان کرد: 15 هزار نفر در مازندران از طریق خرید خدمات و واگذاری مدیریت در کارگاه های فنی و حرفه ای استان آموزش دیدند.

وی بیان کرد : یک میلیون و 700 هزار نفر ساعت در سال 88 آمار آموزش فنی و حرفه ای استان بود که تا پایان امسال به 800 هزار نفر ساعت آموزش خواهیم داد.

وی افزود: هم اکنون 61 رشته در بخش خصوصی و 140 رشته در بخش دولتی در حال آموزش های فنی و حرفه ای هستیم.