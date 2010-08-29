بهره برداری از 22 پروژه شهرداری بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد صبح یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان شهرداری منطقه 2 بیرجند، با اشاره به افتتاح 22 پروژه شهرداری به مناسبت هفته دولت در سطح شهر، گفت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 130 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی به افتتاح ساختمان اداری شهرداری منطقه دو بیرجند با900 متر زیربنا اشاره کرد و افزود: این ساختمان با اعتباری بالغ بر هزار و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وحدتی فرد از خرید 18 دستگاه اتوبوس در بیرجند به مناسبت هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: این پروژه از سوی سازمان اتوبوسرانی بیرجند و با اعتبار سه هزار و 850 میلیون ریال اجرا شده است.

وی همچنین جدول کشی و آسفالت محوطه توقفگاه اتوبوسها را از دیگر پروژه های این هفته برشمرد و افزود: این پروژه از سوی سازمان اتوبوسرانی با اعتباری بالغ بر 300میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین راه اندازی رستوران با اعتبار 450 میلیون ریال، خانه فرهنگ با اعتبار 300 میلیون ریال، بهسازی و زیبا سازی بوستان کاج با اعتبار 250 میلیون ریال، ارجای سیستم روشنایی پارکهای محله ای مفتح با اعتبار 150 میلیون ریال، اجرای چهار دستگاه شاسی گلخانه ای با 320 میلیون ریال اعتبار و زیبا سازی ستون سنگی و آبنمای میدان مرکزی شهر با اعتبار 110 میلیون ریال را از جمله این پروژه ها برشمرد.

وحدتی فرد همچنین به خشکسالی های اخیر استان و اهمیت صرفه جویی آب در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا باید جهت آبیاری پارکها و فضای سبز شهرها تدابیر لازم اندیشیده شود.

شهردار بیرجند خاطرنشان کرد: در این زمینه پروژه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار پارک توحید بیرجند با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال اجراشده است.

وحدتی فرد در پایان اجرای دو مورد فضای سبز، خرید و تجهیزات سازمان آتش نسانی، احداث سوله تعمیرگاهی، محوطه سازی پارک شهید کیوانی، آسفالت معابر سطح شهر، مرمت نوارهای حفاری شده سطح شهر، اجرای چوبه و جدول و دال بتونی سطح شهر، دیوار کشی اطراف آرامستان، بتون ریزی پیاده روها و ساخت سردابه آرامستان را از دیگر پروژه ها ذکر کرد.