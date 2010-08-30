به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی در خصوص آخرین وضعیت توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد دلار به پیمانکاران طرح توسعه 8 فاز پارس جنوبی پیش پرداخت شده است، گفت: البته میزان پرداخت منابع مالی به پیمانکاران توسعه این میدان مشترک گازی تا پایان شهریور ماه امسال افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آغاز عملیات آماده سازی توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر تمام زمین‌ها به پیمانکاران تحویل شده و عملیات خاکبرداری و تجهیز کارگاه را آغاز کرده ایم.

وی همچنین از سفارش داخلی و خارجی برای ساخت برخی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز خبر داد و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید محصول و کالا در برخی از کارخانه های داخلی در حال تکمیل است و حتی برخی از سازندگان خارجی برای دریافت سفارش ساخت و تحویل به موقع کالا فازهای پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی های گسترده قصد توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی را تا 35 ماه آینده داریم، تاکید کرد: تحریم ها محدودیت های دو طرفه را ایجاد می کنند که بیش از این که شامل ایران شود سازندگان، تامین کنندگان کالا و شرکت های خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.

حفاری 300 حلقه چاه جدید در بزرگترین میدان مشترک گازی ایران

وکیلی با یادآوری اینکه در 10 فاز نخست طرح توسعه میدان پارس جنوبی 110 حلقه چاه گازی در خلیج فارس حفاری شده است، تبیین کرد: برای تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی باید 300 حلقه چاه جدید اکتشافی و توسعه ای حفاری شود که در شرایط فعلی حفاری فازهای 12، 15 و 17 پارس جنوبی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین در خصوص تامین دکل های مورد نیاز برای حفاری در پارس جنوبی توضیح داد: در حال حاضر تمامی قراردادهای حفاری منعقد شده و در مرحله نخست حفاری دریایی در دستور کار قرار داده شده است.

وی با اشاره به انجام مذاکراتی برای اجاره، خرید، دکل و خدمات حفاری تاکید کرد: دکل‌های جدیدی که در پارس جنوبی فعال شده اند از نوع سوپر ریگهای خودکار بوده که توانایی عملیات اجرایی با بهره برداری بالایی را دارند.

وکیلی همچنین با بیان اینکه اجرای فازهای جدید پارس جنوبی به مطالعات کمتری نیاز دارد، تاکید کرد: قصد داریم با توجه به طراحی‌های پیشین فازهای جدید پارس جنوبی را توسعه دهیم که این موضوع منجر به جلوافتادگی یکساله در طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی می شود.

اختصاص 13 میلیارد دلار منابع مالی به پارس جنوبی

به گزارش مهر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید پیش بینی سه راهکار داخلی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پارس جنوبی، گفت: استفاده از درآمدهای فروش نفت، انتشار اوراق مشارکت و تشکیل سندیکای مالی داخلی از مهمترین راهکارهای تامین منابع مالی توسعه پارس جنوبی است.

وی با اشاره به قانون بودجه سال جاری تاکید کرد: قرار است 40 درصد از منابع توسعه ای شرکت ملی نفت ایران به پارس جنوبی اختصاص یابد که با قیمت های فعلی نفت ارزش این منابع حدود 4 میلیارد دلار پیش بینی می شود.

وکیلی همچنین با اشاره به موافقت بانک مرکزی برای انتشار 3 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی و 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی توسعه پارس جنوبی بیان کرد: عرضه اوراق ریالی از مرداد ماه امسال در شعب بانک صادرات شروع شده است.

به گفته این مقام مسئول پیش بینی می شود امسال در مجموع 13 میلیارد دلار اعتبار از محل فروش اوراق مشارکت و سایر منابع به طرح توسعه پارس جنوبی اختصاص یابد.

وی با تاکید براینکه با توسعه پارس جنوبی درآمدهای قابل توجهی نصیب اقتصاد ملی می شود بیان داشت: برآوردها حاکی از آن است که ارزش تولیدات هر فاز پارس جنوبی روزانه حدود 10 میلیون دلار و سالانه بیش از 3.3 میلیارد دلار است.

وکیلی در پایان با تاکید بر اینکه با توسعه 29 فاز پارس جنوبی روزانه 300 میلیون دلار درآمد ارزی نصیب کشور می شود خاطر نشان کرد: این رقم از درآمد کنونی صادرات نفت بیشتر است به عبارتی با سرمایه گذاری تا سه سال آینده درآمد کنونی به 300 میلیون دلار افزایش می یابد.